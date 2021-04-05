قسط بدون دفعة أولى وعلى 30 سنة مع تمويلك من بنك البلاد

قسط بدون دفعة أولى مع قرضك من بنك البلاد بالسعودية يوفر الآن بنك البلاد بالسعودية تمويل بالتقسيط على 30 سنة ويصل قيمة التمويل إلى 3 مليون ريال سعودي وهو تمويل يتميز بأنه تمويل لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على هذا التمويل المقدم من قبل بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

قسط بدون دفعة أولى مع بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يوفر بنك البلاد بالإشتراك مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان قرض البناء والذى يمكن العميل الذى يحصل عليه أنشاء العقار المناسب عن طريق 4 دفعات مقسمة على مراحل البناء ويتم ذلك التمويل من خلال رهن العقار الذى يمتلكة العميل عند بنك البلاد بالسعودية وبعد ذلك يتم دفع الدفعات المالية للمتقدم بطلب الحصول على التمويل لكي يستطيع العميل من البناء أو أستكمال البناء

مزايا تمويل البناء الذاتي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يقدم بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية قرض البناء الذاتي للعميل لكي يستطيع تحقيق أحلامه في بناء العقار أو تكملة البناء وهذا التمويل من بنك البلاد به العديد من المزايا المختلفة وهي

تمويل البناء الذاتي من بنك البلاد بالسعودية لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية

يستطيع العميل طالب قرض البناء الذاتي الحصول على تمويل يصل قيمة إلى 3 مليون ريال سعودي

يتمكن العميل الذى يحصل على قرض البناء الذاتي من بنك البلاد بالسعودية سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة تصل إلى 30 سنة

يحصل العميل طالب الحصول على التمويل من بنك البلاد الحصول على التمويل دون الحاجة إلى دفعة أولى

يحصل العميل على تمويل يصل قيمة إلى 90 % من قيمة العقار

يستطيع العملاء المتقاعدين من التقديم على طلب التمويل من بنك البلاد بالسعودية

شروط الحصول على تمويل البناء الذاتي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء الحصول على قرض البناء الذاتي من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية بعد توافر شروط الحصول على التمويل من بنك البلاد

يشترط أن يكون العميل المتقدم بطلب الحصول على تمويل البناء الذاتي أن يكون فاتح حساب جاري لدى بنك البلاد بالسعودية

20 عام لابد ان يكون سن المتقدم لا يقل عن ذلك

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري الذى يحصل عليه المتقدم لطلب التمويل

يشترط أن يكون العقار ضمن المخططات

طريقة الحصول على التمويل لدى بنك البلاد بالسعودية

يستطيع العملاء الحصول على قرض البناء الذاتي من بنك البلاد من خلال الدخول على رابط التقديم لدى بنك البلاد بالسعودية وإدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل