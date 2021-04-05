أخبار اليمن : جامعة صنعاء تنعي عالم الآثار الدكتور يوسف محمد عبدالله

جامعة صنعاء تنعي عالم الآثار الدكتور يوسف محمد عبداللهنعت جامعة صنعاء عالم التاريخ والآثار اليمنية القديمة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية البروفيسور يوسف محمد عبدالله، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 87 عاما بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء في خدمة تاريخ اليمن وآثاره القديمة.

وأكدت جامعة صنعاء في بيان لها أن الوطن خسر برحيل الدكتور يوسف محمد عبدالله أحد العلماء اليمنيين الذين ظهر أسمهم في طليعة قائمة العلماء المتميزين في العالم في شتى التخصصات العلمية والإنسانية لعام 2002م، وكان أحد الأعلام المؤثرين في إحياء وتخليد ثقافة وحضارة اليمن الضارية جذورها في أعماق التاريخ.

وعدد بيان النعي مناقب وإسهامات الفقيد في مختلف المجالات العلمية والتاريخية والأثرية كونه يعد أحد أهم مرجعياتها التاريخية في اكتشاف تاريخ اليمن القديم ومكتشف خط الزبور وأول من وضع كتاب بحثي لقراءة كتابة الحياة اليومية في اليمن القديم بخط الزبور، ومترجم قصيدة ترنيمة الشمس.

وأشار إلى الإنجازات التي حققها الفقيد طوال مشوار حياته ونيله عدد من الأوسمة والميداليات وشهادات التقدير من جهات علمية وثقافية متعددة محلية وعربية ودولية وتم تكريمه من قبل أكبر مؤسسة للبحث العلمي في جمهورية المانيا وهي مؤسسة (الكساندر فون همبولدت).

وعبرت جامعة صنعاء عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة وزملاء ومحبي الفقيد... سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

