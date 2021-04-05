أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي الشيخ القباطي بوفاة شقيقه

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رئيس المؤتمر يعزي الشيخ القباطي بوفاة شقيقه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ محمد هزاع عبدالغني القباطي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة لحج عضو اللجنة الدائمة وكافة ال القباطي بمديرية القبيطه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه الاكبر الشيخ حسن هزاع عبد الغني القباطي. رئيس المؤتمر يعزي الشيخ القباطي بوفاة شقيقهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري الشيخ محمد هزاع عبدالغني القباطي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة لحج عضو اللجنة الدائمة وكافة ال القباطي بمديرية القبيطه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه الاكبر الشيخ حسن هزاع عبد الغني القباطي. وعبر رئيس المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة بهذا المصاب الاليم. سائلاً المولى الكريم الرحيم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".



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