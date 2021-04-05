مزحة صاحب مطعم تتسبب بمأزق واتهامات بالعنصرية

عاصفة من الانتقادات واجهها مطعم أسترالي، بسبب عبارة ساخرة كتبها أحد العاملين في المطعم على سبيل الدعابة.
وبدأت القصة عندما نشر صاحب مطعم أسترالي، صورة لطلب طعام سجله النادل ووضعه للطباخ، وكتب فيه طلب الطعام مع عبارة "شخصان آسيويان مزعجان"، في إشارة لأصحاب الطلب.
ونشر صاحب المطعم صورة العبارة المطبوعة على ورق الطلب، وكتب على حسابه الشخصي في مواقع التواصل، معبرا عن إعجابه "بطرافة" النادل: "أعشق العاملين لدي في المطعم".
هذه الصورة أثارت غضب عدد من العاملين الآخرين في المطعم، الذين هاجموا صاحب المطعم لسماحه للنادل بالتصرف بعنصرية.
ولكن رد صاحب المطعم كان بمطالبتهم بالابتعاد عن الحساسية وأن لا يبالغوا في الأمر، لأن الأمر كله مزحة.
الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لاحقا، وأثارت سخط الكثيرين، باعتبار التصرف عنصري ضد الآسيويين، الذين وصفهم النادل "بالمزعجين".
وسارع صاحب المطعم لاحقا بالتعبير عن اعتذاره عن تصرفاته وتصرفات النادل، لصحيفة "ديلي ميل أستراليا".
وتأتي الحادثة التي وقعت في مدينة بريزبن الأسترالية، بعد أيام من حادثة عنصرية أخرى تجاه الآسيويين في مطعم في نفس المدينة.
واستخدم أحد المطاعم الآسيوية عبارة "قائمة طعام خالية من فيروس كورونا"، منوع من المزاح الثقيل، وهو ما أثار غضب الكثيرين الذين اعتبروه تصرفا عنصريا ضد الآسيويين.
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