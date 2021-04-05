وسط حماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الفلسطينية بالقدس فى بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية، إذ كشفت التقارير أن 2.249 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مدار خمسة أيام، تزامنا مع "عيد الفصح" اليهودى، الذى استمر حتى مساء أمس الأول السبت.