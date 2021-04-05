هيئة الأركان المشتركة الأردنية: قادرون على مواجهة أى تهديد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف الحنيطى، إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة أى تهديد بقوة، وفق ما جاء فى قناة "العربية" الإخبارية.





جاء ذلك خلال متابعة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الإثنين، مجريات التمرين التعبوى الذى نفذه لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التدخل السريع ومجموعة الملك عبدالله الثانى للقوات الخاصة وكتيبة حرس الحدود/6 التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية وسلاح الجو الملكى. وأكد الحنيطى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أى مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة. وشدد على أهمية الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، والجهود التى تبذلها فى هذه المرحلة للخروج من الأزمات التى عصفت بالوطن فى الآونة الأخيرة.

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