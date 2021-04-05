عمان تمدد قرار إغلاق الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إنه سيتم منع التجول من 9 مساء حتى 4 صباحا طوال أيام رمضان لمواجهة كورونا، كما سيتم حصر دخول البلاد على المواطنين والمقيمين ابتداء من 8 أبريل.
ويأتى هذا القرار فى وقت قررت اللجنة العليا المعنية بمواجهة جائحة كورونا فى سلطنة عمان فى 29 مارس الماضى، تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل التابعة للدولة بنسبة 50%.
وعلقت اللجنة الأنشطة الرياضية الرسمية والخاصة لمواجهة كورونا، كذلك قررت تعليق حضور طلبة المدارس الخاصة والدولية واقتصار تلقى التعليم فيها على طريقة التعلم عن بعد.
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