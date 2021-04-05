الاتحاد الأوروبى يفرض قيودا جديدة على تصدير لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبى وزع 88 مليون جرعة داخل حدوده، بينما قام بتصدير حوالى 77 مليون جرعة للخارج، كاشفةً أن من بين الإجراءات المشددة التى اتخذها القادة الأوروبيون، منع تسليم شحنات اللقاح للدول التى لقحت أكبر عدد من الأشخاص مقارنة بالاتحاد الأوروبى.
ويأتى هذا الإجراء بسبب عدم وفاء مُصنعى اللقاح، الموجودين بالأساس داخل الاتحاد، بالتزاماتهم تجاه دول التكتل الأوروبى، بحسب المجلة.
وأصبحت شركة "أسترازينيكا" فى مرمى نيران الاتحاد بشأن ضوابط التصدير، بعد تراجع الشركة عن الإنتاج المخطط له والذى كان سيصل إلى 300 مليون جرعة خلال النصف الأول من هذا العام، لكنه تراجع إلى 100 مليون جرعة فقط.
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