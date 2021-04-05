بوتين يوقع على مرسوم يسمح له بالترشح للرئاسة لولايتين جديدتين

جدة - نرمين السيد - كما وقع الرئيس الروسى، قانونًا ينص على أن الغرامة القصوى لجريمة إعادة تأهيل النازية وتمجيدها على الإنترنت ونشر معلومات كاذبة عن قدامى المحاربين وإهانة شرفهم وكرامتهم هو 5 ملايين روبل (65.414 دولار).
وتم نشر القانون على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت. بعد إجراء تغييرات على المادتين 3.5 و 13.15 من القانون الإدارى الروسى.
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