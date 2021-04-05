مقتل 4 جنود وجرح 3 فى هجوم نفذته جماعة بوكوحرام فى النيجر

جدة - نرمين السيد - وأعلن بيان صادر عن القوة المشتركة متعددة الجنسيات المتمركزة فى "ديفا"، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن عناصر من "بوكوحرام" مدججين بأسلحة ثقيلة هاجموا نقطة عسكرية نيجرية "تبعد 40 كلم شرقى ديفا".

وأضاف البيان، أن معارك ضاربة دارت بين الجانبين لينسحب مقاتلو "بوكوحرام" نحو الجنوب موضحا أن ضربات جوية مكنت من مقتل عدد من المقاتلين وتدمير عربات تابعة لهم.

وتتعرض منطقة "ديفا" لهجمات من جماعة "بوكوحرام" منذ 2015 تستهدف المدنيين والعسكريين على حد سواء.