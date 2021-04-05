نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت بالرقم المدني عبر موقع وزارة التجارة والصناعة moci.shop. kw في المقال التالي
أيام قليلة ويهل علينا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ونتيجة لذلك نجد تزايد مستمر من قبل العديد من المواطنين والوافدين لمعرفة رابط الموقع المباشر للحصول علي باركود للتسوق في فترة الحظر عن طريق حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن تخصيص موقع إلكتروني للمواطنين وللوافدين يتمكن من خلالة الزائر الحصول علي باركود بالرقم المدني والخروج لشراء المستلزمات والمتطلبات، ونقدم لحضراتكم رابط الموقع المباشر وخطوات حجز موعد تسوق.
حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت شهر رمضان
يمكنكم الآن الخروج للتسوق في فترة الحظر عن طريق حجز موعد جمعية تعاونية من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة والتي تتيح الفرصة للخروج في فترة الحظر، حيث يتم تطبيق حظر مشدد يوميا من الساعة الخامسة عصرا حتي الخامسة فجرا لتقليص فرص إنتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل المخاطر الناجمة عن التواجد خارج المنزل خاصة بعد إنتشار الموجة الثانية من الفيروس، ويمكنكم زيارة موقع الوزارة والقيام بعملية حجز موعد جمعية تعاونية في دقائق معدودة.
خطوات حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت بالرقم المدني
لتسهيل عملية خروج المواطنين ومنع التكدس بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد في موجتة الثانية، يتم حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت والحصول علي باركود عن طريق إدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة لذلك وإتباع الخطوات التالية
- قم بزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة الداخلية في الكويت.
- أدخل الرقم المدني الخاص بك.
- حدد موعد مناسب للتسوق.
- قم بإدخال إسم الجمعية المناسبة للتسوق.
- سوف تصلك رسالة تأكيد الحجز الإلكترونية عبر رسالة نصية قصيرة علي الهاتف الجوال تحتوي علي باركود للسماح المؤقت بالخروج للتسوق لمدة ساعتين فقط.
- يتم إبراز الباركود في حالة الطلب .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز موعد جمعية تعاونية في الكويت بالرقم المدني عبر موقع وزارة التجارة والصناعة moci.shop. kw على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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