خدمة العملاء سكني | رقم موحد لخدمة مستفيدي سكني

خدمة العملاء وطريقة التواصل مع برنامج دعم سكني من الأمور الهامة التي يبحث عنها مواطني المملكة من المتقدمين بطلبات للحصول على مسكن من خلال مبادرات وزارة الإسكان، ويتمكن المواطن من خلال الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالدعم من أي شبكة اتصال من الحصول على الإجابات التي يبحث عنها والتي تتعلق ببرامج الدعم المقدمة سوف نتعرف على رقم خدمة العملاء ووسائل التواصل مع برنامج الدعم.

برنامج سكني

برنامج سكني هو برنامج دعم للمواطنين السعوديين عن طريق وزارة الإسكان ومن أهم مميزات البرنامج أنه يوفر الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مخفضة ومدعومة، يتم دفع سعر الوحدة على أقساط بدون فوائد، يمكن الحصول على تمويل للأراضي للبناء عليها بدعم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، يعمل على زيادة المعروض العقاري وزيادة الإنتاجية وزيادة الإنتاج المحلي.

خدمة العملاء سكني

يقدم برنامج دعم سكني من خلال رقم الاتصال بخدمة العملاء وهو رقم موحد لخدمة مستفيدي سكني لكافة المناطق ومن أي مكان داخل المملكة، يقدم كافة الحلول والإجابات على الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالدعم ويتلقى الاقتراحات المختلفة من المواطنين ويمكن الاتصال على الرقم التالي” 199090″ وهو رقم مجاني يعمل على مدار الساعة.

مبلغ الدعم السكني

يقدم برنامج سكني الدعم للمواطنين السعوديين ويتحدد قيمة الدعم بناءا على عدد أفراد الأسرة وقيمة الراتب الشهري، حيث يأتي قيمة الدعم كالتالي:-

في حالة عدد أفراد الأسرة من 1 إلى 10 والراتب الشهري أقل من 14 ألف ريال سعودي، يحصل المواطن على 100% من قيمة الدعم.

في حالة عدد أفراد الأسرة من 1 إلى 10 والراتب الشهري أكثر من 14 ألف ريال سعودي وحتى 15 ألف ريال، يحصل المواطن على 95% من قيمة الدعم.

للأسر التي عدد أفرادها 3 والراتب الشهري 16 الف ريال يكون الدعم بنسبة 90%.

للأسر التي عدد أفرادها فرد واحد والراتب الشهري 17 الف ريال يكون الدعم بنسبة 85%.

للأسر التي عدد أفرادها فرد واحد والراتب الشهري 18 الف ريال يكون الدعم بنسبة 80%.

ويصل الدعم لنسبة 70 – 75% للاسر التي يصل دخلها الشهري إلى 20 ألف ريال وعدد أفرادها واحد.

كلما زاد عدد الأسرة زاد الدعم بنسبة 5% حتى يصل إلى 100% عند 10 أفراد ويكون الراتب 20 ألف ريال.

خدمة العملاء راسلنا عبر الإنترنت

يتم التواصل مع خدمة العملاء من خلال موقع برنامج سكني على الإنترنت وخدمة راسلنا التي يوفرها البرنامج على الموقع، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال التالي:

الدخول على موقع برنامج سكني على الإنترنت.

الانتقال إلى خدمة تواصل معنا ومنها اختيار راسلنا.

كتابة البيانات المطلوبة على الموقع ومنها: الاسم والبريد الإلكتروني، والموضوع، واختيار التصنيف “استفسار، أو شكوى”

كتابة رقم الهاتف والرسالة، ونقل كود التحقق ثم الضغط على إرسال رسالة في النهاية.

خدمة العملاء البريد الإلكتروني

يمكن التواصل مع خدمة عملاء برنامج سكني من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالموقع وتقديم الشكوى، أو طلب معلومات عن خدمة أو عن مبادرة من خلال البريد التالي” [email protected]

كما توفر وزارة الإسكان مكاتب للتواصل من خلالها مع المستفيدين منن برامج الدعم المختلفة من خلال موقع برنامج دعم سكني على الإنترنت ويمكن التعرف على الفروع والعناوين.