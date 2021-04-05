التمويل العقاري بنك العربي طريقة التقديم ورقم البنك للتواصل

التمويل العقاري بنك العربي من أهم التمويلات التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد لتوفير مسكن خاص بهم، وذلك حيث يوفر البنك العربي الوطني العديد من الحلول التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري بالإضافة إلى تقديمه التمويل الشخصي بنك العربي والذي يلبي كافة احتياجاتهم المعيشية بصورة سهلة وسريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري بنك العربي وطريقة الحصول عليه.التمويل العقاري بنك العربي
يوفر البنك التمويل العقاري بنك العربي من خلال برامج وحلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنها تمويل المنزل المبارك، وتمويل البناء الذاتي وغيرها من الحلول التمويلية المتميزة، ويعمل البنك من خلال هذه البرامج على إتاحة شراء وحدات جاهزة أو منح التمويل بضمان رهن العقار المملوك للعميل.شروط الحصول على التمويل العقاري بنك العربي
- ألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 5000 ريال.
- إحضار خطاب تحويل الراتب من جهة العمل على البنك.
- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل العقاري عن 18 عامًا.
- إحضار خطاب تعريفي من جهة العمل يفيد بتاريخ الالتحاق بالوظيفة وكذلك المنصف الحالي للمتقدم.
- أن يكون المتقدم يعمل بجهة معتمدة لدي البنك العربي الوطني.
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك العربي.
- اختيار كلمة الشخصية من أعلي الصفحة لتظهر قائمة منسدلة يتم اختيار برامج التمويل منها.
- تفتح صفحة جديدة بها كافة أنواع التمويل المتوفرة من البنك ومن ثم يتم الضغط على كلمة منتجات التمويل العقاري، لتفتح صفحة منتجات التمويل المختلفة واختيار نوع التمويل المراد الحصول عليه.
- يتم النزول لأسفل الصفحة والضغط على أيقونة تقدم بطلب.
- تظهر صفحة جديدة لكتابة بيانات الطلب المقدم ومنها الاسم والراتب ونوع التمويل المراد الحصول عليه.
- بعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة إرسال ليتم مراجعة الطلب المقدم من البنك والاتصال بالعميل من قبل ممثلي خدمة العملاء.
قد أتاح بنك العربي للعملاء خدمة الاتصال تليفونيًا للحصول على المعلومات والاستفسارات بكل سهولة عن التمويل العقاري وطريقة السداد والأقساط ويمكن الاتصال عبر رقم 920001824.
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التمويل العقاري بنك العربي من أهم التمويلات التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد لتوفير مسكن خاص بهم، وذلك حيث يوفر البنك العربي الوطني العديد من الحلول التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري بالإضافة إلى تقديمه التمويل الشخصي بنك العربي والذي يلبي كافة احتياجاتهم المعيشية بصورة سهلة وسريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري بنك العربي وطريقة الحصول عليه.التمويل العقاري بنك العربي
يوفر البنك التمويل العقاري بنك العربي من خلال برامج وحلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومنها تمويل المنزل المبارك، وتمويل البناء الذاتي وغيرها من الحلول التمويلية المتميزة، ويعمل البنك من خلال هذه البرامج على إتاحة شراء وحدات جاهزة أو منح التمويل بضمان رهن العقار المملوك للعميل.شروط الحصول على التمويل العقاري بنك العربي
- ألا يقل راتب المتقدم للحصول على التمويل عن 5000 ريال.
- إحضار خطاب تحويل الراتب من جهة العمل على البنك.
- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل العقاري عن 18 عامًا.
- إحضار خطاب تعريفي من جهة العمل يفيد بتاريخ الالتحاق بالوظيفة وكذلك المنصف الحالي للمتقدم.
- أن يكون المتقدم يعمل بجهة معتمدة لدي البنك العربي الوطني.
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك العربي.
- اختيار كلمة الشخصية من أعلي الصفحة لتظهر قائمة منسدلة يتم اختيار برامج التمويل منها.
- تفتح صفحة جديدة بها كافة أنواع التمويل المتوفرة من البنك ومن ثم يتم الضغط على كلمة منتجات التمويل العقاري، لتفتح صفحة منتجات التمويل المختلفة واختيار نوع التمويل المراد الحصول عليه.
- يتم النزول لأسفل الصفحة والضغط على أيقونة تقدم بطلب.
- تظهر صفحة جديدة لكتابة بيانات الطلب المقدم ومنها الاسم والراتب ونوع التمويل المراد الحصول عليه.
- بعد الانتهاء يتم الضغط على كلمة إرسال ليتم مراجعة الطلب المقدم من البنك والاتصال بالعميل من قبل ممثلي خدمة العملاء.
قد أتاح بنك العربي للعملاء خدمة الاتصال تليفونيًا للحصول على المعلومات والاستفسارات بكل سهولة عن التمويل العقاري وطريقة السداد والأقساط ويمكن الاتصال عبر رقم 920001824.
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