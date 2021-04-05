أفضل عروض التقسيط سيارات تقسيط بدون شروط أقل من 1000 ريال

عند البحث عن أفضل عروض التقسيط في سوق السيارات الجديدة في السعودية، لابد أن نمر على هافال حيث السيارة هافال H2 موديل 2021 الرياضية ذات الإمكانيات الرائعة حيث أصبحت عروض تقسيط السيارات من الأمور الرائجة جدًا خاصة في النصف الثاني من العام حيث تتجه العديد من وكالات السيارات على تقسيط السيارات الجديدة أو عرض سيارات مستعملة أقساط بسعر تنافسي بهدف التخلص من الموديل القديم قبل نزول الموديلات الجديدة.

نيسان قشقاي 2021 تقسيط



أحد أفضل عروض تقسيط السيارات هي نيسان قشقاي 2021 التي تأتي في 3 فئات ذات نظام الدفع الأمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي والعديد من المزايا التقنية التي تذخر بها السيارات اليابانية حيث يبدأ سعر نيسان قشقاي 2021 في السعودية عند 86 ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة ما يجعلها واحدة من أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية.

تقسيط تويوتا فورتشنر 2021

تأتي تويوتا فورتشنر 2021 بمحرك سعة 2.7 لتر مع ناقل حركة اوتوماتيك بنظام دفع رباعي ( خفيف – ثقيل ) حيث يبلغ سعر تويوتا فورتشنر 2021 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة إلى 109 آلاف ريال وبعد إضافة الضريبة المضافة يصل سعر تويوتا فورتشنر إلى 125 ألف ريال وعند التقسيط على 60 شهر يمكن الحصول عليها ضمن فئة سيارات اقساط اقل من 1000 ريال.

تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021

تأتي تويوتا لاند كروزر gxr مع محرك بنزين سعة 4.0 لتر V6 سداسي الاسطوانات مع 24 صماماً بقوة حصانية قصوى تصل إلى

271 حصان قادر على توليد عزم أقصى يصل إلى 285 نيوتن حيث يصل سعر الفئة الأولى من لاند كروزر إلى 183 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وعند التقسيط على 60 شهرًا يمكن الحصول عليها ضمن فئة سيارات اقساط اقل من 1000 ريال.

تقسيط رينو كوليوس LE موديل 2021

تأتي رينو كوليوس مع محرك بسعة 2.5 لتر دفع رباعي بقوة 170 حصانًا يولد عزم دوران قدره 233 نيوتن / متر مع ناقل حركة أوتوماتيك مزود بوضعي قيادة على الطين وفي الرمال مع تقنية دخول ذكي وتشغيل بالبصمة كذلك بشاشة معلومات مع نظام ملاحة ومقاعد جلد ومزودة بتقنية تبريد وتسخين المقاعد الأمامية كل هذا بسعر 98 ألف ريال فقط بدون ضريبة القيمة المضافة فيما يصل السعر إلى 112 الف ريال بعد اضافة الضريبة وهذا يجعلها في فئة السيارات ذات الأقساط اقل من 1000 ريال شهريا.

تقسيط جيب كومباس لونغتيود 2021

تأتي جيب كومباس لونغتيود 2021 مع محرك بسعة 2.4 لتر 4 صمامات وبقدرة حصانية قصوى تصل إلى 172 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ9 سرعات بسعر نقدي يصل إلى 84 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة ويمكن تقسيط جيب كومباس لونغتيود 2021 بقسط شهري أقل من ألف ريال عند التقسيط على 60 شهرًا ودفع 24 ألف ريال دفعة مقدمة وسداد قيمة الضريبة المضافة نقدًا .

تقسيط جيلي ازكارا 260T موديل 2021

تأتي جيلي ازكارا 2021 مع محرك بسعة 1.5 لتر ، مع ناقل حركة اوتوماتيك ذو 7 سرعات، ونظام قيادة متعدد، وكاميرا خلفية

مع شاشة قياس 10.7 بوصة تعمل باللمس ونظام مثبت سرعة مع إنارة داخلية LED وثلاجة لحفظ الطعام والمشروبات في الرحلات الطويلة، كل هذا يأتي في سعر قرابة 63 ألف ريال بدون الضريبة المضافة وبعد اضافة الضريبة يصل السعر إلى 72 ألف ريال وعند الشراء بالتقسيط يمكن أن يصبح القسط أقل من 1000 ريال.

تقسيط رينو داستر LE – 4X4 2021

تأتي رينو داستر LE – 4X4 دفع رباعي موديل 2021 بمحرك سعة 2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي دبل بقوة حصانية قصوى تصل إلى 135 حصان فيما يصل عزم الدوران إلى نيوتن كل هذا بسعر 64 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وتصل إلى 73 ألف ريال بعد إضافة الضريبة ما يجعلها ضمن فئة السيارات ذات القسط الشهري 1000 ريال أو أقل.

سعر هافال H2 موديل 2021

يبلغ سعر هافال H2 موديل 2021 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 50 ألف ريال.

في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 50 ألف ريال. أما سعر هافال H2 موديل 2021 في السعودية شامل الضريبة المضافة فيصل إلى حوالي 57 ألف ريال.

يبلغ القسط الشهري للسيارة في حدود 850 ريال شهريًا أي أنها تندرج في ذات الفئة.

سعر تويوتا يارس 2021

تأتي تويوتا يارس Y 2021 بمحرك سعة 1.5 لتر V4 مع ناقل الحركة اوتوماتيك CVT بقوة 105 حصان وشاشة معلومات تعمل باللمس إضافة إلى حساسات خلفية وجنوط حديد قياس 14 بوصة كل هذا بسعر 74 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة فيما يصل سعرها إلى 54 ألف ريال مع إضافة الضريبة حيث يمكن الحصول عروض تقسيط تويوتا يارس بسعر أقل من 1000 ريال شهريًا.

تقسيط تويوتا راش 2021

كذلك من بين السيارات الجديدة التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري في حدود 1000 ريال تأتي تويوتا راش 2021 G حيث يصل سعرها قبل الضريبة المضافة إلى حوالي 60 ألف ريال وبعد إضافة معدل الربح السنوي يصل السعر إلى 100 ألف ريال تقريبًا ، وعند دفع 10% كدفعة أولى و40 % كدفعة أخيرة والتقسيط على 60 شهرًا سيكون القسط الشهري في حدود ألف ريال.

تقسيط نيسان كيكس SV 2020

تأتي نيسان كيكس SV 2020 ذات الدفع الأمامي بمحرك سعة 1.6 لتر 16 صماماً بقوة حصانية قصوى تصل إلى 118 حصان قادر على توليد عزم الدوران الذي يصل إلى 149 نيوتن / متر مع ناقل حركة أوتوماتيك وشاشة معلومات تعمل باللمس مع نظام ملاحة

وكاميرا خلفية وجنوط قياس 17 إنش بسعر 60 ألف ريال بدون الضريبة المضافة.

سعر دودج تشارجر GT 2020

تأتي دودج تشارجر 2020 مع محرك بسعة 3.6 لتر بقوة 300 حصان قادر على توليد عزم دوران يصل إلى 353 نيوتن / متر مع ناقل حركة اوتوماتيك ذي 8 سرعات بنظام دفع خلفي وفتحة تهوية في غطاء المحرك لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الموتور مع الضغط الكبير الذي تولده سرعة السيارة فضلا عن عجلات بقياس 20 إنش مع جنوط من الجرانيب وشاشة ملاحة تدعم نظام ابل كاربلاي، كل هذا بسعر 122 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة.

عروض تقسيط هوندا اكورد LX موديل 2020 في السعودية

يشمل أحدث عروض تقسيط هوندا اكورد 2020 من الوكيل الحصري في السعودية ما يلي:

ضمان الوكيل 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب. ضمان إضافي يصل حتى نصف مليون كم أو 5 سنوات. كوبون عازل حراري مجانًا. سعر هوندا اكورد LX موديل 2020 بدون ضريبة القيمة المضافة 87.00 ريال.

شانجان ايدو Limited 2021

تندرج شانجان ايدو Limited موديل 2021 ضمن فئة سيارات أقساطها 1000 ريال أو أقل حيث يبلغ سعرها نقدًا بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 56 ألف ريال بينما يبلغ سعر شانجان ايدو 2021 شامل الضريبة المضافة قرابة 64 ألف ريال ويمكن شراء هذه السيارة بالتقسيط على 60 شهرًا بعد دفع 10 % من قيمة الثمن ويكون القسط الشهري أقل من ألف ريال.

رينو سيمبول تقسيط أقل من 1000 ريال

تأتي رينو سيمبول السيار الفرنسية الصغيرة والأنيقة مع محرك سعة 1.6 لتر وبقوة 102 حصان مع 16 صمامًا ويولد هذا المحرك الخفيف قوة عزم تصل إلى 145 نيوتن / متر مع ناقل حركة اوتوماتيك.

تقسيط ميتسوبيشي مونتيرو سبورت

تأتي ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بمحرك سعة 3 لتر مع ناقل الحركة اوتوماتيك، مزود بـ 24 صماماً فيما تصل القوى الحصانية القصوى إلى 216 حصان فيما يصل عزم الدوران إلى 285 نيوتن / متر مع توفر مبدّل للسرعات على عجلة القيادة وهي من السيارات ذات الدفع الرباعي المستمر مع وضع القيادة المتعدد ( عادي / رياضي / الرمال / الطين) بسعر يصل إلى 98 ألف ريال بدون الضريبة المضافة وهي تدخل في فئة السيارات تقسيط 1000 ريال.

تقسيط تويوتا هايلوكس GL-D4D 2020 غمارتين

يمكن الحصول على تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2020 بالتقسيط بقسط شهري أقل من ألف ريال وهذا يتطلب أن تكون الدفعة المقدمة 35% من ثمن السيارة أي ما يعادل قرابة 35 ألف ريال.

يبلغ سعر تويوتا هايلوكس GL-D4D 2020 غمارتين بدون ضريبة القيمة المضافة 85 ألف ريال. يبلغ سعر تويوتا هايلوكس غمارتين 2020 شامل ضريبة القيمة المضافة 97 ألف ريال. يصل قسط تويوتا غمارتين 2020 أقل من 1000 ريال في حال تم دفع 35 % من الثمن وكان التقسيط على 24 شهرًا

تقسيط بدون شروط

في الواقع لا يوجد تقسيط بدون شروط فكلمة التقسيط في حد ذاتها أول ما تسمعها يتبادر إلى ذهنك العديد من الشروط والضمانات التي قد يطلبها البائع من المشتري الذي يجد نفسه مضطرًا للرضوخ لهذه الشروط دون نقاش أو جدال لكن مع ذلك هناك تفاوت في شروط التقسيط والضمانات التي يطلبها وكلاء السيارات وذلك يتوقف على العديد من الأمور من بينها ما يلي:

جهة العمل التي ينتمي إليها المشتري : فالجهات الحكومية أعلى موثوقية من القطاع الخاص حيث فرص التخلي عن الموظفين أكبر كما أن القطاعات العسكرية والقضائية وأعضاء النيابة العامة لديهم موثوقية أكبر من باقي القطاعات الحكومية.

جهة التمويل : وهي الجهة التي تقدم التمويل للمشتري حيث تقوم بدفع قيمة السيارة بالكامل إلى الوكيل أو معرض السيارات وتحصيل القسط الشهري من المشتري وغالبًا ما تكون جهة التمويل بنوكًا أو شركات التمويل المرخص لها بتمويل تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة.

نسبة الدفعة الأولى : تلعب قيمة الدفعة الأولى دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط بل يمكن الحصول على تقسيط بدون شروط تذكر عند دفع 60 % أو أكثر من قيمة السيارة حيث تقل نسب المخاطرة لدى جهة التمويل.

سعر السيارات بالتقسيط : كذلك يلعب سعر السيارة دورًا مهمًا في تحديد شروط التقسيط حيث كلما كانت السيارة رخيصة كانت شروط التقسيط أسهل.

تقسيط السيارات من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي التجاري في السعودية عروض تمويل السيارات الجديدة من خلال التمويل بالمرابحة بمعدل سنوي في حدود 11 % من قيمة سعر السيارة شامل الضريبة المضافة.

تبلغ قيمة الرسوم الإدارية على قرض السيارة في البنك الأهلي 1 % من سعر السيارة وبحد أقصى 5 آلاف ريال.

مدة التقسيط تصل إلى 60 شهرًا أي 5 سنوات.

كم مبلغ الضريبة على السيارات الجديدة ؟

يتوقف مبلغ الضريبة على السيارات الجديدة على العديد من العوامل من أهمها ما يلي: موديل السيارة الجديدة. سعر السيارات الجديدة. السعة اللترية. الكماليات التي تحتوي عليها السيارة الجديدة. هل تم شراء السيارة بالتقسيط أم نقدًا. عدد الأقساط والدفعة المقدمة. عدد السيارات التي يمتلكها المشتري ومسجلة باسمه.



أفضل عروض التقسيط

هناك العديد من السيارات يمكن شراءها بأقساط أقل من 1000 ريال شهريًا وهو مبلغ لا يمثل أية أعباء تذكر على المشترين وكذلك يمكن تخفيف شروط التقسيط لدرجة لا يطلب معها البنك تحويل الراتب كاملاً ويتم الاكتفاء بتحويل قيمة القسط الشهري فقط وبالتالي تعد من أفضل عروض التقسيط حيث لا يتحمل المشتري عبء تحويل الراتب إلى البنك الممول خاصة إذا كان يختلف عن بنكه الذي يتقاضى منه الراتب.

ومن بين السيارات التي يمكن شراؤها بالتقسيط بقسط شهري أقل من ألف ريال نجد ما يلي: سوزوكي ديزاير 2020 وهي أرخص سيارة يابانية في السعودية وتتميز بكفاءتها في الطرق الداخلية والمسافات القصيرة داخل المدينة وقسطها الشهري في حدود 600 ريال. نيسان سنترا 2020 وهي سيارة ذات تقنية فرنسية عالية وكفاءة أيضا على الطرق الممهدة والداخلية وقسطها الشهري في حدود 750 ريالا. رينو سمبل 2020 هي سيارة أوروبية تتوفر لها العديد من الإمكانيات الترفيهية والتقنية مع تاريخ عريق تمتلكه علامة رينو الفرنسية الأصل حيث يتراوح سعر هذه السيارة ما بين 38 إلى 41 ألف ريال أما سعر تقسيط رينو 2020 فهو أقل من ألف ريال شهريًا وتعد هذه السيارة من بين السيارات الرخيصة في السعودية لكنها كذلك مناسبة بشكل أكبر للمسافات القصيرة والسير داخل المدن بكفاءة.



تقسيط سيارات 2021

وقد دخلت هذه السيارات في فئة السيارات ذات القسط الشهري أقل من ألف ريال لموديلات 2020 وهو نفس الأمر في العام الجديد وذلك إلى جانب عدة سيارات من موديلات العام الجديد من بينها ما يلي:

تقسيط كيا بيجاس 2021

تم طرح كيا بيجاس 2021 في السعودية بمحرك سعة 1.4 لتر يعمل بنظام الحقن المتعدد، وبقوة حصانية تبلغ 95 حصانًا فيما يصل عزم الدوران الأقصى إلى 132 نيوتن / متر.



يبلغ سعر كيا بيجاس 2021 في السعودية بدون الضريبة المضافة : 40 ألف ريال تقريبًا.

أما سعر كيا بيجاس 2021 شامل القيمة المضافة في السعودية فيصل إلى 46.500 ريال تقريبًا.

يبلغ قسط كيا بيجاس 2021 أقل من 1000 ريال شهريًا حتى بدون دفعة مقدمة في حال التقسيط على 60 شهرًا وهو أطول فترة تقسيط سيارات ممكنة .

في حال تم دفع 10 % من مقدم السيارة يمكن تقسيط كيا بيجاس 2021 في حدود 850 ريال شهريًا.

تقسيط كيا سيراتو 2021

تأتي كيا سيراتو 2021 مع محرك سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي كما أن السيارة مزودة بمصابيح أمامية هالوجين مع حساسات خلفية للمساعدة في ركن السيارة وبسعر تنافسي للغاية.



سعر كيا سيراتو 2021 في السعودية بدون الضريبة المضافة 55.500 ريال بينما يصل سعرها بعد إضافة الضريبة المضافة 63 ألف ريال وهي بهذا السعر ضمن فئة السيارات الجديدة التي تصل أقساطها 1000 ريال أو أقل.

تقسيط اريزو 3

اريزو 3 وهي سيارة صينية الصنع تقدمها شيري السعودية ضمن عدد من السيارات بالتقسيط مع قسط شهري أقل من ألف ريال حيث يقدر قسط اريزو 3 موديل 2021 بحوالي 860 ريالًا.

تقسيط تيجو 2

سيارة تيجو 2 وهي أيضا من فئة السيارات الصينية التي دفعت بها شركة شيري في السوق السعودية وحصلت على نسبة لا بأس بها من المبيعات في السوق المحلية حيث يبلغ القسط الشهري للسيارة شيري تيجو 2 موديل 2021 حوالي 992 ريال.

تقسيط سوزوكي ديزاير

أما سوزوكي ديزاير 2021 فلا تزال كذلك من ضمن السيارات ذات القسط الأقل من ألف ريال ليس هذا فحسب بل هي أرخص سيارة يابانية في السعودية.

وهناك العديد من السيارات الجديدة التي يمكن الحصول عليها بقسط شهري أقل من ألف ريال وهذه الفئة كلها تندرج تحت فئة واحدة وهي السيارات الأصغر أو السيارات الأنسب للسير داخل المدن لأن الذين يبحثون عن سيارات لرحلات البر أو للسفر الطويل والطرق الوعرة لا يتقيدون بسعر السيارة بل بقدرات هذه السيارة ومدى قدرتها على التحمل في ظل الأجواء القاسية في المملكة.

تقسيط ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 في السعودية

تعتبر ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 واحدة من أرخص السيارات التي يمكن شراؤها بالتقسيط في السعودية بقسط شهري أقل من ألف ريال حيث تأتي السيارة بالمواصفات التالية :

سعة المحرك 1.2 لتر V3

ناقل حركة اوتوماتيك CVT

نظام التحكم النشط في التوازن

معدل استهلاك الوقود 23.1 كم/لتر

يصل سعر ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 بدون الضريبة المضافة 38.500

بينما يصل سعر ميتسوبيشي اتراج GLS 2021 مضافا إليه قيمة الضريبة المضافة إلى 42 ألف ريال.

عند شراء ميتسوبيشي اتراج GLS موديل 2021 بالتقسيط سيكون القسط الشهري أقل من 1000 ريال على النحو التالي: