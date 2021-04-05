رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد والولوج إلى الفصول الافتراضية وحل الواجبات والاختبارات

تسعي دائماً وزارة التعليم في تطوير التعليم عن بعد وتطبيق أحد آليات التعليم وتحسين حلقة الوصل بين المعلم وطلابه من خلال المنصات الإلكترونية وإتباع طرق التدريس الحديثة الغير تقليدية، وجاء ذلك وفقاً لرؤية 2030م التي تسعى التي تخطط لها المملكة العربية السعودية، وتعد منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد واحدة من أهم المنصات التعليمية التي أنشأتها وزارة التعليم كوسيلة للتعليم أونلابن بين الطلاب والمعلمين للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانية؛ لتجنب التواجد سوياً في المدارس حفاظاً على سلامتهم من وباء كورونا المستجد الذي أجبر بعض المدارس من الغلق بداية من يوم 14 رجب 1441 هـ الموافق 9 مارس 2020م، لذلك سنعرض رابط المنصة ونستعرض آلية التسجيل فيها بالخطوات.

منصة مدرستي التعليمية

قررت وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس الماضي 2020م بتوقف استكمال الدراسي في المدارس واحلالها بنظام التعليم عن بعد من خلال المنصات المختلفة بسبب إنتشار كوفيدا-19 بشكل كبير، ومن ثم أنشأت الحكومة موقع منصة مدرستي التعليمية لتسهل الرحلة التعليمية على كافة الطلاب من مختلف المراحل المذكورة سالفاً، حيث تخدم المنصة أكثر من مائتي وخمسون ألف فصل افتراضي يومي للطلاب، بالإضافة إلى خمسمائة خمسة وعشرين ألف معلم ومعلمة بما فيهم القادة والمشرفين وأولياء الأمور، ويتميز البرنامج بسرعة كبيرة في أدائه وعدم وجود مشكلة تقنية فيه.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1442

يمكن الولوج إلى المنصة من خلال الدمج بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا اللذان تم إنشائهما عبر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: