المحامي النسور ينفي توكيل الامير حمزه له امام امن الدولة ويقول : الورقة مزورة - صورة

دوت الخليج :- نفي المحامي مازن النسور ان يكون الامير حمزة قد قام بتوكيله لدى محكمة امن الدولة .

وكانت ورقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت بان الامير وكل النسور للدفاع عنه في محكمة امن الدولة ، ولكن النسور نفى صحة هذه الورقة وقال انه تم تزويرها وهي تحمل تاريخا قديما وفق النسور .

وبين ان الامير حمزة ليس متهما لدى محكمة امن الدولة ، اي ان هذه الورقة غير صحيحة .

وبخصوص تحويل الامير الى محكمة امن الدولة كان الوزير ايمن الصفدي اكد بان جلالة الملك رأى عدم تحويل القضية الى محكمة امن الدولة والتحدث مع الامير اولا .

مضيفا بان هناك جهودا من داخل العائلة تبذل للحديث مع الامير .

صورة عن التوكيل المتداول الذي اكد النسور انه غير صحيح :