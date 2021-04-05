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دوت الخليج :- نفي المحامي مازن النسور ان يكون الامير حمزة قد قام بتوكيله لدى محكمة امن الدولة .
وكانت ورقة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت بان الامير وكل النسور للدفاع عنه في محكمة امن الدولة ، ولكن النسور نفى صحة هذه الورقة وقال انه تم تزويرها وهي تحمل تاريخا قديما وفق النسور .
وبين ان الامير حمزة ليس متهما لدى محكمة امن الدولة ، اي ان هذه الورقة غير صحيحة .
وبخصوص تحويل الامير الى محكمة امن الدولة كان الوزير ايمن الصفدي اكد بان جلالة الملك رأى عدم تحويل القضية الى محكمة امن الدولة والتحدث مع الامير اولا .
مضيفا بان هناك جهودا من داخل العائلة تبذل للحديث مع الامير .
صورة عن التوكيل المتداول الذي اكد النسور انه غير صحيح :
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحامي النسور ينفي توكيل الامير حمزه له امام امن الدولة ويقول : الورقة مزورة - صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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