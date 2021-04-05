أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عالم الآثار والتاريخ اليمني يوسف الشيباني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة عالم الآثار والتاريخ اليمني يوسف الشيبانيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية عزاء ومواساة في وفاة عالم التاريخ والآثار البروفيسور يوسف محمد عبدالله ، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني، في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي والمتاحف وتاريخ اليمن والنقوش الأثرية.

واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى أن اليمن خسرت برحيله هامة علمية تصدرت لسنوات ماضية طليعة العلماء اليمنيين المتميزين في المنطقة العربية والعالم في شتى التخصصات العلمية والإنسانية ، وكان أحد الأعلام المؤثرين في إحياء وتخليد ثقافة وحضارة اليمن الضارية جذورها في أعماق التاريخ.

ولفت رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد مناقب الفقيد واسهاماته العلمية والثقافية والبحثية، طوال مسيرته العملية، من خلال المناصب الرسمية التي تقلدها، كوكيل لوزارة الثقافة لقطاع المخطوطات ودور الكتب، وقائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ثم رئيسا للهيئة العامة للكتاب، وحتى تعيينه مستشارا لرئاسة الجمهورية لشؤون الآثار والمتاحف..

منوها كذلك إلى اسهامات الفقيد العلمية وإثرائه للساحة الثقافية بعشرات المؤلفات والدراسات والابحاث العلمية حول تاريخ اليمن ومخطوطاتها والنقوش اليمنية القديمة، منها دراسات في التاريخ اليمني، تأليف مشترك لمقرر التاريخ اليمني القديم وعصر الإسلام، والصادر عن (معهد الميثاق الوطني)عام 1987م.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور/ قيس يوسف محمد عبدالله الشيباني، والمهندس/ أسامه يوسف محمد عبدالله الشيباني، وكافة آل الشيباني، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن عظيم مواساته وصادق تعازيه في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".