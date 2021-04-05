لقاح أسترازينيكا.. هل يجب إيقاف توزيعه؟

حالة من الجدل تدور حول الاستمرارية في استخدام لقاح أسترازينيكا بعد ظهور حالات لتجلط في الدماغ وتخثر للدم في بريطانيا.

وذكرت وكالة الأدوية البريطانية بأنها تراجع بدقة بعض التقارير عن أنواع نادرة ومحددة من جلطات الدم المستمرة، مشيرة إلى أنها ستتأكد إذا كانت جرعات اللقاح سبب ذلك أم لا.

بعض الدول نصحت بعدم استخدامه للمسنين، فيما أصرت البعض الأخرى على منعه عن الفئة الشابة وحصر استخدامه على المسنين. فهل يجب الاستمرار في إعطاء لقاح أسترازينيكا في هذه المرحلة؟.

وحثت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا على الاستمرار في أخذ لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا، على الرغم من الكشف عن وفاة سبعة أشخاص في المملكة المتحدة من جلطات دموية نادرة بعد تلقي اللقاح.

وقالت الوكالة البريطانية إنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت الجرعات تسبب الجلطات، وإن "المراجعة الدقيقة لتقارير المملكة المتحدة عن أنواع نادرة ومحددة من جلطات الدم مستمرة".

في المجمل، قالت الوكالة إنها حددت 30 حالة من حالات تجلط الدم النادرة من أصل 18.1 مليون جرعة من أسترازينيكا تم إعطاؤها حتى 24 مارس. وأضافت أن الخطر المرتبط بهذا النوع من الجلطة الدموية "ضئيل جدا".