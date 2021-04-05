الأردن: القوات المسلحة قادرة على مواجهة أي تهديد

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية.

وقال اللواء الركن يوسف الحنيطي، إن القوات الأردنية المسلحة مستعدة لمواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية "مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة؛ التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته".

وجاء ذلك خلال متابعة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الاثنين، مجريات التمرين التعبوي "درع الوطن"، وشدد الحنيطي على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية، والجهود التي تبذلها في هذه المرحلة للخروج من الأزمات كافة التي عصفت بالوطن في الآونة الأخيرة، لضمان استمرار الأردن بدوره المحوري والثابت تجاه العديد من القضايا في المنطقة والإقليم.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري عن مجريات التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة، بهدف الوقوف على مدى جاهزية وقدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام والواجبات المشتركة المطلوبة منها.

وفي نهاية التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، نقل اللواء الركن الحنيطي تحيات الملك عبدالله الثاني وثقته واعتزازه بالقوات المسلحة، مبديا إعجابه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية والمعنويات العالية التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين وعلى مراحله كافة.