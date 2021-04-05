جدة - نرمين السيد - قال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس لجنة الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية، إن أول جلسة للتفاوض بين وفدى الحكومة و"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو ستعقد فى 25 مايو المقبل.





وأضاف المستشار توت قلواك، فى تصريحات صحفية عقب لقائه مع رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه رئيس مجلس السيادة مع رئيس "الحركة الشعبية – شمال" عبدالعزيز الحلو، بمدينة جوبا مؤخرا، أرضى جميع الأطراف. وأشار إلى الدور الكبير الذى لعبه وفد الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوية عضوى المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ومحمد حسن التعايشي، فى التوصل إلى اتفاق جوبا لسلام السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: أول جلسة مفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية فى 25 مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.