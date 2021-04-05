جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى مدينة برمنجهام، "فى الوقت الذى وقع فيه إطلاق النار كان المئات قد تجمعوا فى الحديقة للاحتفال بعيد الفصح"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الإثنين.
وذكر الضباط أنهم عندما وصلوا إلى مكان الحادث الليلة الماضية عثروا على امرأة تدعى آرييل ياربرو -32 عاما، ملقاة على الأرض مصابة بطلقات نارية، وتم إعلان وفاتها فى مكان الحادث.
وأضافت الشرطة أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص خلال الحادث، من بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، وجميعهم فى حالة مستقرة فى مستشفى محلى.
ولم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بإطلاق النار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.