مقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى مدينة برمنجهام، "فى الوقت الذى وقع فيه إطلاق النار كان المئات قد تجمعوا فى الحديقة للاحتفال بعيد الفصح"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الإثنين.

وذكر الضباط أنهم عندما وصلوا إلى مكان الحادث الليلة الماضية عثروا على امرأة تدعى آرييل ياربرو -32 عاما، ملقاة على الأرض مصابة بطلقات نارية، وتم إعلان وفاتها فى مكان الحادث.

وأضافت الشرطة أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص خلال الحادث، من بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، وجميعهم فى حالة مستقرة فى مستشفى محلى.

ولم يتم إلقاء القبض على أحد فيما يتعلق بإطلاق النار.