وزارة الحج: منح تصاريح زيارة الحرمين فى رمضان لمن تلقوا جرعتى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، إنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدى الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم مع تزامن قرب شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة، وذلك وفقا للضوابط التالية:





أولًا: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات فى المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوى بدءًا من تاريخ 1 رمضان للأشخاص الذى تلقوا جرعتى لقاح كورونا. ثانيًا: حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقى (اعتمرنا) و(توكلنا)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية. ثالثًا: عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح فى التطبيق مباشرة. وأكد المصدر أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح من خلال تطبيقى (اعتمرنا) و(توكلنا)، محذرًا من الحملات والمواقع الوهمية.

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