انفجاران جديدان يستهدفان رتلين جنوبى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان صحفى، أن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على عجلة ضمن رتل فى محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية.

وأضافت، أن الانفجار لم يتسبب بأى أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة.

وأشارت الخلية إلى أن عبوة ناسفة أخرى انفجرت ظهر اليوم على عجلة تابعة لرتل آخر فى محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة المحافظة، دون أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة أيضا.

يذكر أن أرتال التحالف الدولى فى العراق والأرتال المدنية التى توصل الدعم اللوجستى لها، تتعرض للاستهداف المستمر فى المحافظات الجنوبية.