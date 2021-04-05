جوال ريلمي X7 برو ألترا بالمواصفات العالمية والسعر في جميع دول العالم

جوال ريلمي X7 برو ألترا، الجديد كليا قد اعلنت شركة ريلمي أنها قامت بأضافة هاتف ريلمي X7 برو ألترا الذي يمتاز بمواصفات خيالية ورائعة بعد مقارنته بالسعر التي تطرحه الشركة له فهو ممتاز ويناسب كثير من منتظري الهواتف الجديدة لشركة ريلمي التي أثبت وجودها وجودتها وسرعتها الفائقة في السوق التكنولوجي. مواصفات جوال ريلمي X7 برو ألترا يتعمد الجوال الجديد الذي اعلنت عنه شركة ريلمي وهو ريلمي اكس سيفن برو علي شاشة قياسية وهي AMOLOD بقياس 6.55 بوصة وبدقة عالية الجودة FULL HD ويمتاز بتردد 90 هرتز وسنجد في التصميم الشاشة حواف منحنية مثل الهواتف الأعلي فئة.

يمتاز بشاشة منحنية من الجوانب مع استشعار بصمات مدمج ويمتاز بجودة كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل لتناسب نزول جميع الفلاتر بصورة افضل واوضح ونقية.

الكاميرا الخلفية هي كاميرا ثلاثية وهي تعتبر وحدة كاميرا بثلاث كاميرات بدقة عالية 64 ميجابيكسل وتعتبر الكاميرا واسعة الزاوية ودقتها تصل إلى 8 ميجا بيكسل وعدسة ماكرو تصل دقتها ايضا إلى 2 ميجا بيكسل للتصوير البعيد والقريب.

أما بالنسبة للعتاد الداخلي للجوال فمواصفاته متعددة فيعتمد هاتف ريلمي X7 برو ألترا علي شرائح من Dimensity 1000+ SoC، كما أن بجانب ذلك ذاكرة وصول عشوائي من 8 ل 12 جيجابايت رام وهناك خيارين من السعة التخزينية هما 128 و256 جيجا بايت لكل إصدار مما يجعل الهاتف كالطلقة.

مواصفات بطارية الهاتف وهي سعة 4500 أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 65 واط WATT بغض النظر عن أن هذا الهاتف نحيف جداً لا يتجاوز وزنه 170 جراماً وسمكه 7.8 مم.

مواصفات هاتف ريلمي اكس سيفن برو الترا له واجهة Realme UI2.0 والتي تستند إلى نظام تشغيل أندرويد 11 وله منافذ يو أس بي usb-c ويحتوي علي مكبرات صوتية ستريو و Dobly atmos ووسائل تبريد سائل vc واتصال مدعم بشبكات الجيل الخامس 5G.

ألوان هذا الهاتف المطرحة في الأسواق هما لونين فقط الأسود ولون أخر مدرج بين اللون الأزرق والأرجواني PURPLE ويبدأ سعر هذا الهاتف من 365 دولار للاصدار 8 جيجابايت للرامات و128 سعة التخزين بينما سعر 410 للاصدار الاعلي وهو 12 جيجا بايت و256 جيجا بايت كسعة تخزين والهاتف الآن متوفر فقط في الصين وسيتم طرحه في السوق العالمية لجوال ريلمي X7 برو ألترا. مواصفات جوال ريلمي X7 برو ألترا الوسوم

جوال ريلمي X7 برو ألترا، الجديد كليا قد اعلنت شركة ريلمي أنها قامت بأضافة هاتف ريلمي X7 برو ألترا الذي يمتاز بمواصفات خيالية ورائعة بعد مقارنته بالسعر التي تطرحه الشركة له فهو ممتاز ويناسب كثير من منتظري الهواتف الجديدة لشركة ريلمي التي أثبت وجودها وجودتها وسرعتها الفائقة في السوق التكنولوجي. مواصفات جوال ريلمي X7 برو ألترا يتعمد الجوال الجديد الذي اعلنت عنه شركة ريلمي وهو ريلمي اكس سيفن برو علي شاشة قياسية وهي AMOLOD بقياس 6.55 بوصة وبدقة عالية الجودة FULL HD ويمتاز بتردد 90 هرتز وسنجد في التصميم الشاشة حواف منحنية مثل الهواتف الأعلي فئة.

يمتاز بشاشة منحنية من الجوانب مع استشعار بصمات مدمج ويمتاز بجودة كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل لتناسب نزول جميع الفلاتر بصورة افضل واوضح ونقية.

الكاميرا الخلفية هي كاميرا ثلاثية وهي تعتبر وحدة كاميرا بثلاث كاميرات بدقة عالية 64 ميجابيكسل وتعتبر الكاميرا واسعة الزاوية ودقتها تصل إلى 8 ميجا بيكسل وعدسة ماكرو تصل دقتها ايضا إلى 2 ميجا بيكسل للتصوير البعيد والقريب.

أما بالنسبة للعتاد الداخلي للجوال فمواصفاته متعددة فيعتمد هاتف ريلمي X7 برو ألترا علي شرائح من Dimensity 1000+ SoC، كما أن بجانب ذلك ذاكرة وصول عشوائي من 8 ل 12 جيجابايت رام وهناك خيارين من السعة التخزينية هما 128 و256 جيجا بايت لكل إصدار مما يجعل الهاتف كالطلقة.

مواصفات بطارية الهاتف وهي سعة 4500 أمبير، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 65 واط WATT بغض النظر عن أن هذا الهاتف نحيف جداً لا يتجاوز وزنه 170 جراماً وسمكه 7.8 مم.

مواصفات هاتف ريلمي اكس سيفن برو الترا له واجهة Realme UI2.0 والتي تستند إلى نظام تشغيل أندرويد 11 وله منافذ يو أس بي usb-c ويحتوي علي مكبرات صوتية ستريو و Dobly atmos ووسائل تبريد سائل vc واتصال مدعم بشبكات الجيل الخامس 5G.

ألوان هذا الهاتف المطرحة في الأسواق هما لونين فقط الأسود ولون أخر مدرج بين اللون الأزرق والأرجواني PURPLE ويبدأ سعر هذا الهاتف من 365 دولار للاصدار 8 جيجابايت للرامات و128 سعة التخزين بينما سعر 410 للاصدار الاعلي وهو 12 جيجا بايت و256 جيجا بايت كسعة تخزين والهاتف الآن متوفر فقط في الصين وسيتم طرحه في السوق العالمية لجوال ريلمي X7 برو ألترا. مواصفات جوال ريلمي X7 برو ألترا

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