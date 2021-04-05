قرار التحكم في مضخمات صوت المساجد في السعودية

التحكم في مضخمات صوت المساجد، تتواجد العديد من المساجد في المملكة العربية السعودية التي تستخدم أصوات عالية في مكبرات الصوت مما يسبب الضيق لبعض المواطنين من كبار السن والمرضى والذين يعانون مشكلات مع الأصوات العالية وفي ذلك قام وزير الشئون الإسلامية بتوضيح مجموعة من ضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد في الفترة القادمة مراعاةً لظروف المواطنين الذي يشعرون بالضيق بسبب ارتفاع الصوت.

قرار ضبط مكبرات الصوت في المساجد

أوضح عبد اللطيف آل الشيخ أن القرار الصادر بشأن التحكم في أصوات مكبرات صوت المساجد سيتم تطبيق بدون أي نقاش أو تراجع وسوف يطبق بشكل كامل مع الجميع وشدد بضرورة الالتزام به وعدم الإخلال بأي من شروط استخدام مكبرات أصوات المساجد حيث أوضح أنه لم يتم مسبقًا تطبيق ذلك القرار بسبب مجموعة من العوامل والعوائق التي تسببت في ذلك ولكن لن يتم ذلك بعد الآن ويجب الالتزام بالشروط الموضوعة.

حيث أن علماء الأمة أوضحوا أنه لا ضرر في استخدام مكبرات الصوت وفق الضوابط المعلن عنها لعدم إزعاج المواطنين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث لم يتم استخدام تلك التقنيات إلا لتكبير الصوت وإراحة الأذان ولكن مؤخرًا أصبحت تستخدم للأذية لا أكثر فقد تتواجد العديد من المساجد في منطقة واحدة لا يفصلها سوى عشرة أمتار فقط ولكن تستخدم جميعها مكبرات الصوت فيصبح الصوت مزعجًا لهذا السبب أصدرت ضوابط مكبرات الصوت في المساجد في جميع مساجد المملكة العربية السعودية.

ضوابط استخدام المكبرات في المساجد

أما عن شروط استخدام مكبرات المساجد التي أقرها وزير الشؤون والدعاة في السعودية فهي: