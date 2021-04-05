الحصول علي قرض من بنك التنمية الاجتماعية للمرة الثانية في السعودية ، القرض الثاني من بنك التسليف هو أحد منتجات التمويل الاجتماعي التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للرجال والنساء لدعمهم في تحسين ظروفهم المعيشية ، لذلك يقدم بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية بالمسي الجديد مجموعة من القروض تشمل الأسرة والزواج والتأهيل. . ، وكذلك تقديم قروض صغيرة للجمعيات الخيرية والمهنيين وأصحاب الحرف اليدوية. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي كل التفاصيل الخاصة بموضوع الحصول علي قرض للمرة الثانية من بنك التسليف السعودي.

يرغب الكثير من الناس في معرفة شروط الحصول على قرض من أحد البنوك الائتمانية بنك التسليف في المملكة العربية السعودية ، والسبب أن بنك التسليف يوفر بعض التسهيلات للمواطنين والأشخاص الراغبين في الحصول على قروض مختلفة ، سواء كانت قروضًا عائلية ، قروض الزواج وقروض الترميم. فيما يلي أهم شروط الحصول على قرض بنكي ائتماني جديد:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا.

يجب ألا يمتلك المتقدمون للحصول على القروض أي مشاريع تمويلية.

يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من 2000 ريال سعودي.

يجب على الشخص تقديم جميع المستندات والوثائق اللازمة. • مطلوب كفيل أو كفيل من المملكة العربية السعودية.

الحصول علي قرض من بنك التنمية الاجتماعية للمرة الثانية شروط الحصول على قرض ثان من بنك التنمية الاجتماعية في بعض الحالات ، يجب على الراغبين في الاقتراض للمرة الثانية أو الثالثة الإصرار على الامتثال من خلال بنوك الائتمان التابعة لفروع المملكة العربية السعودية. يذكر أنه في حالة قروض الزواج والقروض العائلية وقروض الترميم ، يحصل المستفيد على القرض لأول مرة وفق الشروط العامة ، وفي حالة الحصول على القرض للمرة الثانية ، يجب أن تكون الشروط التالية: