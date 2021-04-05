أردوغان: رسالة الضباط المتقاعدين تتضمن تلميحا لانقلاب سياسي

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، الاثنين، مجموعة من الضباط المتقاعدين انتقدوا مشروع قناة جديدة في إسطنبول يدعمه، معتبرا أن الرسالة التي وجهوها في هذا الصدد تلمح إلى "انقلاب سياسي".
وقال أردوغان في خطاب في أنقرة: "ليس من واجب الضباط المتقاعدين نشر تصريحات تتضمن تلميحات إلى انقلاب سياسي. لا يحق لأي موظف متقاعد اتباع هذا النهج".
واعتقلت تركيا، الاثنين، عشرة ضباط متقاعدين وقعوا على بيان يؤكد أهمية الاتفاقية البحرية الموقعة منذ 85 عاما، والتي تحكم استخدام مضيقي البوسفور والدردنيل، ووجهت لهم تمهما بالتآمر على النظام الدستوري.
وقال مسؤولون إن البيان، الذي وقع عليه أكثر من مئة من كبار ضباط البحرية السابقين، يمثل تحديا مباشرا للحكومة المدنية ويستحضر ذكرى تدخلات الجيش السابقة.
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