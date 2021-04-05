نتنياهو يصف محاكمته بمحاولة الانقلاب على السلطة

جدة - نرمين السيد - ففى خطاب بثه التلفزيون الرسمى، قال نتنياهو إن قضية الفساد المرفوعة ضده تهدد بتقويض إرادة الناخبين فى البلاد. وأضاف "هذا ما تبدو عليه محاولة الانقلاب".

ومثل نتنياهو أمام المحكمة فى القدس، فى إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما يبدأ رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.