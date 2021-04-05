عاجل.. الديوان الملكى الأردنى يصدر بيانا حول قضية الأمير حمزة

جدة - نرمين السيد - قال الديوان الملكى، إنه "فى ضوء قرار الملك عبدالله الثانى فى التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل الملك هذا المسار لعمه، الأمير الحسن"، بحسب وكالة "سما الأردن" الإخبارية.

وبحسب الديوان الملكى، تواصل الأمير الحسن بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأخير بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذى أوكله الملك إلى الأمير الحسن.