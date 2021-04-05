أبيلا خلال لقائه بالمنفى: سنفتح سفارة مالطا بليبيا فى أقرب وقت ممكن

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، مع رئيس الوزراء المالطى روبرت أبيلا، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المختلفة وآلية تفعيلها.





وذكر المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى - فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن الجانبين أكدا خلال لقائهما فى العاصمة طرابلس أهمية التواصل المستمر بين البلدين وعلى الشراكة القوية بينهما.

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قد استقبل - فى وقت سابق - رئيس وزراء مالطا والوفد المرافق له، فيما شارك فى مراسم الاستقبال، التى جرت بمقر مجلس الوزراء، كل من وزيرى الخارجية والداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسفير ليبيا لدى مالطا.

وجرت مباحثات بين الجانبين الليبى والمالطى، ضمت وزراء الداخلية والخارجية المالطيين، تم خلالها التطرق إلى عدة ملفات تهم البلدين.

وقال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، إن بلاده ستفتح سفارتها فى ليبيا، بالإضافة إلى قنصلية، خلال أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف أبيلا: "ستكون السفارة جسرًا للتواصل مع الليبيين"، معلنًا عودة الرحلات بين ليبيا ومالطا فى الأيام المقبلة.

من جانبه، قال الدبيبة، إن مالطا لعبت دورًا مهمًّا فى حل النزاع فى ليبيا، من خلال تنظيمها عدة لقاءات بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف أن البلدين يعملان على فتح مجالات التعاون على المستوى الثنائى والإقليمى، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى واستئناف حركة الطيران أهم هذه المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدبلوماسى لتقديم الخدمات القنصلية، خاصة تقديم التأشيرة داخل ليبيا وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين المقيمين بمالطا وإعادة النشاط المصرفى مع البنوك المالطية إلى طبيعته، وغيرها من الخدمات المشتركة التى تخدم مصلحة البلدين.