تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية بليبيا دون تسمية رئيسها

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحا أن المفوضية ستكون "صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون".





جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده المنفى، اليوم الاثنين فى طرابلس، وفقًا لبوابة الوسط الليبية.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبد الله اللافى، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين فى الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفًا أن مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و 6 أعضاء.

وتابع اللافى، خلال المؤتمر، أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين فى الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أى ليبى.

وتابع "سيتم معاقبة كل من سبب فى أى أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء".

ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة فى مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، مضيفا أنه "لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أى من المرشحين لمنصب رئيسها".

وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التى قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.