بعد شهور من الإغلاق.. جونسون يعلن خطته الجديدة حول إجراءات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون: "سيتم فتح المحلات والنوادى الرياضية الأسبوع المقبل"، مضيفاً أنه من المبكر الجزم بشأن استئناف العطلات الصيفية الدولية". وتابع القول: "ملتزمون بخريطة الطريق لمواجهة كورونا". وبموجب الخطة الحالية، لن يتم استئناف السفر الدولى حتى 17 مايو على أقرب تقدير.

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