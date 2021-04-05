تقرير: زيارات الوزراء الأجانب لليبيا يؤكد تعافيها واتجاهها للطريق الصحيح

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الأيام الماضية شهدت تحركات دبلوماسية دولية عالية المستوى تمثلت فى زيارات الرؤساء وكبار المسؤولين من مختلف الدول والمنظمات القارية ولعل آخرها زيارة رئيس الوزراء المالطى اليوم الاثنين، لطرابلس وقبله رئيس المفوضية الأوروبية، وغدًا رئيس الوزراء اليونانى وبعده ستتوالى الزيارات.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه الزيارات المتتالية والاتصالات والرسائل المتعددة تعكس الأهمية الكبيرة للدولة الليبية ودورها فى الأمن والاستقرار العالمى وأهميتها فى برامج التعاون والتنمية خاصة فى محيطها العربى والإقليمى والمتوسطى والأفريقى.
وأوضحت أن هذا الاهتمام العالمى الذى ظهر واضحًا وجليًّا فى توالى زيارات الوزراء والرؤساء الأجانب وخاصة الأوروبيين منهم إلى ليبيا واتصالهم المباشر بالمسئولين فى الحكومة الليبية يعطى دليلا وتأكيدا لليبيين وللمجتمع الدولى على تعافى ليبيا واتجاهها إلى الطريق الصحيح للمستقبل وهو ما يصبوا إليه الليبيين من رغبة فى طى صفحة الماضى والتطلع إلى المستقبل بكل أمل ونجاعة.
وأكدت أن هذا المشهد الإيجابى يوفر الأجواء الدافعة لكل من يعمل على نبذ العنف والكراهية وإعادة الاستقرار وبناء الدولة الموحدة الحديثة، وفى مقدمتهم المجلس الرئاسى لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها واستقرارها ورفاهية ورخاء شعبها.
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