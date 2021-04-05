الرئاسى الليبى ينفى تعديل موعد إجراء الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وقال الكونى، فى مؤتمر صحفى نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية، إن المدة المتاحة للوصول للانتخابات تقاس بالأيام لا بالشهور، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسى يسعى لطى صفحة الماضى عبر تأسيس المفوضية العليا للمصالحة، مشددًا على أن عمر مفوضية المصالحة سيكون طويلًا، ودعا للانتصار على الكراهية والفرقة والعداوة.
من جانبه، دعا عبد الله اللافى نائب رئيس المجلس الرئاسى للانخراط فى مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مفوضية المصالحة ستتشكل من رئيس و6 أعضاء وسيكون هناك لجان تابعة لها تلتقى المواطنين، وشدد على أن ملف جبر الضرر من اختصاص أحد اللجان التابعة للمفوضية العليا للمصالحة.
وأردف اللافى أن اللجنة العسكرية (5+5) تواصل العمل على توحيد الجيش وأن الجميع متفق على ضرورة توحيد مؤسسة الجيش.
وفى وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحا أن المفوضية ستكون صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون.
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