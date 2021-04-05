بريطانيا تسجل 2762 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، 2762 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2762، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4362150 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن شهد مؤشر الإصابات الجديدة بالفيروس في المملكة المتحدة خلال الأيام الأخيرة انخفاضا، حيث سبق أن بلغ يوم 1 أبريل 4479 حالة، وفي 2 أبريل 3402، وفي 3 أبريل 3423، وفي 4 أبريل 2297.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 26 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126862 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 1 أبريل 51 حالة، وفي 2 أبريل 52، وفي 3 أبريل 10، في أقل حصيلة منذ 7 أشهر، وكذلك 10 متوفين في 4 أبريل.

لكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهدا دوما في بريطانيا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 31.58 مليون شخص، بينهم نحو 5.43 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.