إعصار مداري يودي بحياة 113 شخصا على الأقل في إندونيسيا وتيمور الشرقية 

قال مسؤولون يوم الاثنين إن فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الإعصار المداري "سيروجا" بجنوب شرق إندونيسيا وتيمور الشرقية أسفرت عن مقتل 113 شخصا وفقد الكثيرين وتشريد الآلاف.

وأكدت وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا أن ما لا يقل عن 86 شخصا لاقوا حتفهم في عدد من الجزر بمقاطعتي نوسا تنقارا الشرقية والغربية، وفُقد 71 آخرين بعد أن تسبب الإعصار في فيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية وسط أمطار غزيرة مطلع الأسبوع.

وفي تيمور الشرقية، قالت الحكومة إن ما لا يقل عن 27 لاقوا حتفهم بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات وسقوط إحدى الأشجار، كما تشرد سبعة آلاف شخص.

ونقلت وكالة "رويترز" عن توماس أولا لانجوداي، نائب رئيس حكومة منطقة ليمباتا، قوله: "نستخدم الزوارق المطاطية للعثور على الجثث في البحر. اجتاحت الفيضانات عددا من القرى بينما كان الناس نائمين".

وأفاد راديتيا جاتي، المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا، بأن حوالي 30 ألفا تضرروا بالفيضانات في البلاد وبعضهم احتمى بمراكز الإيواء لكن عمليات الإنقاذ صارت صعبة بعد انهيار خمسة جسور وإغلاق طرق بسبب سقوط أشجار.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الإعصار "سيروجا" اجتاح بحر سافو جنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لافتة إلى أن قوة الإعصار قد تزيد خلال 24 ساعة، متوقعة أن يجلب المزيد من الأمطار والأمواج والرياح.