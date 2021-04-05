أعلنت الحكومة الكويتية عبر الإدارة العامة للطيران المدني عن إضافة اسم المملكة المتحدة إلي قائمة الدول الممنوعة من السفر للكويت عالية الخطورة الطبية والتي يحظر وصول بعثات طيران منها إلي دولة الكويت وهو الوضع الذي تتبعه معظم دول العالم حالياً ، وبناء علي تعليمات صادرة عن السلطات الصحية بدولة الكويت ، وقد قامت وزارة الصحة الكويتية بمخاطبة هيئة الطيران المدني بشأن قائمة تضم عدد من الدول التي انتشر بها وباء كورونا المستحدث من قبل في موجته الأولي والثانية ، وحيث أن العالم الآن يمر بالموجة الثالثة لانتشار الوباء وظهور سلسالات وأعراض جديدة للإصابة وبؤر تفشي في معظم الدول فإن وزارة الصحة الكويتية دائمة المتابعة عبر منظمة الصحة العالمية ومعاهد أبحاثها للاطلاع علي مدي تطور الموقف في كافة دول العالم المتعاملة مع دولة الكويت للوقوف علي وضع التنقل بينها وبين الكويت واتخاذ اللازم حيال ذلك لحماية شعب الكويت والمقيمين علي أراضيها من تفشي بؤر الأمراض بها والإصابة بالوباء اللعين .

اتباع نظام الترانزيت للحجر قبل دخول دولة الكويت

وتقوم حكومة دولة الكويت بإتباع نظام الترانزيت الصحي ، بمعني أن لدي دولة الكويت قائمة الدول الممنوعة من السفر للكويت وقائمة أخري بالدول المسموح القدوم منها علي غرار قائمة أسماء الدول الممنوع القدوم منها للسعودية فإن الدول الآمنة والمعروفة بحرصها الشديد في اتباع الإجراءات الصحية بشان المرض المستجد وتقع في تصنيف الأمان ضمن تحديدات منظمة الصحة العالمية وتقوم دولة الكويت بتوجيه القادمين لها بأي نوع من الفيزا أن يقضوا مدة أربعة عشر يوماً كحجر صحي بدولة أخري و إجراء تحليل قبل السفر بحد اقصي أربعة وعشرون ساعة يثبت صحة المسافر وعلي أساس سلبية التحليل يسمح له بدخول دولة الكويت علي أساس اشتراط الأربعة عشر يوماً المثبتة بتاريخ الدخول والخروج من دولة الترانزيت بجوار سلبية الكشف الطبي المعتمد للمرض ، ومن ضمن هذه الدول المعلنة من قبل مطار الكويت الدولي وأشهرها علي الإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وضعت دولة الكويت بريطانيا علي قائمة الممنوعين من السفر مباشرة إلي أراضيها دون ترانزيت.

قائمة الدول الممنوعة من السفر للكويت

ووفق الإعلان الصادر عن سلطات دولة الكويت بحظر الملاحة الجوية للركاب والملاحة الجوية بخصوص البضائع التجارية الناجم عن انتشار جائحة كورونا المستجدة، فقد وضعت دولة الكويت عدد 33 دولة أحدثها بريطانيا وهي كالآتي :

دولة بريطانيا.

دولة أفغانستان.

دولة الهند.

دولة إيران.

دولة الصين الشعبية.

دولة البرازيل.

دولة كولومبيا.

دولة أرمينيا.

دولة بنجلاديش.

دولة الفلبين.

دولة سوريا.

دولة أسبانيا.

دولة سنغافورة.

دولة البوسنة والهرسك.

دولة سيريلانكا.

دولة نيبال.

دولة العراق.

دولة المكسيك.

دولة اندونيسيا.

دولة تشيلي.

دولة باكستان.

دولة مصر.

دولة لبنان.

دولة هونغ كونج.

دولة إيطاليا.

دولة مقدونيا الشمالية.

دولة مولدوفا.

دولة بنما.

دولة بيرو.

دولة صربيا.

دولة مونتنيغرو.

جمهورية الدومنيكان.

دولة كوسوفو.

كما يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أوضحت أن السلالة الجديدة من جائحة كورونا المستجدة التي جرى رصدها في بريطانيا، قد ظهرت أيضاً في كل من دولة الدنمارك ودولة هولندا ودولة أستراليا.