ماينكرافت التعليمية تثبيت التطبيق للمشاركة في مسابقة تبرمج وخطواتها

ماينكرافت التعليمية والتطبيق الخاص بها وتثبيته لكي ما يتم إتاحة الفرصة للمشاركة في مسابقة تبرمج والخطوات الخاصة بالمشاركة في المسابقة ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي وهي الخاصة بالمسابقة التي تم طرحها من وزارة التربية والتعليم السعودية الخاصة بكيفية الارتقاء بالمستوي التعليمي في مجال البرمجة لكافة الطلاب تحت مسمي مدرستي تبرمج والتي تم التداول عليها وما زال البحث مستمر في مواقع البحث تحت مسمي مدرستي ماين كرافت والتي تم الإعلان عن المواعيد الخاصة بها للمشاركة من خلال الرابط الرسمي الخاصة بها والذي سيتم إرفاقه في هذا المقال و مسابقة مدرستي تبرمج كان الهدف الأساسي من الوزارة بإطلاقها هو زيادة نسبة الوعي البرمجي لكافة المراحل التعليمية داخل السعودية والمسمي الشهير للمسابقة هو مدرستي تبرمج ماين كرافت ويتم المشاركة بالمسابقة من خلال الرابط الرسمي الخاص بها في منصة مدرستي .

ماينكرافت التعليمية المسابقة الخاصة بكل المراحل التعليمية التي أطلقتها الوزارة

من خلال رابط BACKTOSCHOOL.SA الخاص في منصة مدرستي والتصريح الذي تم من وزارة التربية والتعليم السعودية في المسابقة ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي وكان الموعد الخاص بالبداية في المسابقة من يوم 22 من شهر مارس الماضي والذي يستمر وفقاً للمواعيد التي تم الإعلان عنها من وزارة التربية والتعليم والذي صرحت عن أن الموعد الخاص بالمسابقة مدرستي ماين كرافت يستمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة وتهدف هذه المسابقة مسابقة مدرستي تبرمج إلي وصول كافة الطلاب والطالبات داخل السعودية إلي التعرف علي كافة التفاصيل والتعلم لعملية البرمجة وذلك عن طريق أستخدام تقنية البلوك BLOCKS الخاصة بلغة البرمجة في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت وتهدف الوزارة بذلك إلي عملية التحول الرقمي داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للرؤية الموضوعة من السعودية المتعلقة برؤية 2030 وهدفها أيضاً من ماينكرافت التعليمية هو أن يتم أكتشاف كافة المواهب الخاصة بكل المعلمين والمعلمات لكي ما يتم الوصول لصناعة حاضنة للمجال الرقمي داخل السعودية .

ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي والمرحلة الأولي الخاصة بها لهذا الفصل الدراسي تبدأ من 8 شعبان حتي 26 شعبان . مدرستي تبرمج والمهام الخاصة التي تم وضعها لكافة الطلاب هي قيامهم بتفعيل ساعة برمجة من خلال ماين كرافت ويتم استخدام الدليل الإرشادي من خلال منصة مدرستي وأيضاً المساعدة التي يقدمها كافة المعلمين . مدرستي ماين كرافت ويتم التفعيل للساعة الخاصة بالبرمجة من خلال الكتابة بلغة البرمجة أو لغة الباثون لكي ما يتمكن كافة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة إنهاء مهامهم في مسابقة مدرستي تبرمج . مدرستي تبرمج ماين كرافت ويشارك كلاً من الفئات الآتية هم كافة إدارات التعليم وكل المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية وكل المعلمين والمعلمات داخل السعودية وكل الطلاب بمختلف مراحلهم التعليمية . منصة مدرستي ومن خلال الرابط الرسمي الخاص بها يتم التعرف علي المرحلة الثانية الخاصة بالمسابقة ويتم تحديدها في الفصل الدراسي الجديد وذلك من خلال المهام الموضحة للقيام بعمل مشروع تصميم إبداعي . ماينكرافت التعليمية ومن خلال المسابقة الخاصة بها وكل الفئات التي تم الإعلان عنها للمشاركة تم وضع شرط أساسي للمشاركة في المرحلة الثانية الخاصة بالمسابقة هو أن تكون الفئات قد شاركت في المرحلة الأولي من مدرستي ماين كرافت .

ماين كرافت التعليمية مسابقة مدرستي والخطوة الأولي هي القيام بتثبيت التطبيق الخاص بها وهو ماينكرافت التعليمية .

مدرستي ماين كرافت يتم تسجيل الدخول علي المنصة الخاصة باللعبة من خلال حساب الطالب الخاص علي منصة مدرستي .

مسابقة مدرستي تبرمج يتم مطالعة كافة المعلمين علي حول التقدم الذي يحدث في اللعبة من خلال الطلاب في المدرسة .

مدرستي تبرمج ماين كرافت ويتم من خلال الرابط الرسمي الخاص بها تفعيل الساعة الخاصة بساعة البرمجة لكل الطلاب .

منصة مدرستي ومن خلال الرابط الرسمي للمنصة يتم معرفة كيف تتم بدء المسابقة ومعرفة كافة الخطوات لساعة البرمجة .

مدرستي ماين كرافت التعليمية وما هي المراحل الخاصة بها والمواعيد لهاما هي الخطوات الخاصة بالمشاركة في المسابقة الخاصة في مدرستي تبرمج ماين كرافت

ماينكرافت التعليمية وهذا ما جاء بها من كافة الخطوات المتعلقة بكيفية المشاركة في المسابقة الخاصة بها من خلال منصة مدرستي كما تم التعرف علي كيفية التفعيل لساعة البرمجة من خلال الخطوات التي تم ذكرها وكل ذلك يتم التعرف عليه بالتفاصيل الكاملة من خلال الرابط الرسمي المرفق في المقال الخاص في مسابقة مدرستي تبرمج .