فتح حساب الراجحي عن طريق الجوال يُعد أحد الخِدْمَات البنكية المهمة المقدمة من مَصْرِف الراجحي إلى المواطنين والمقيمين في المملكة للتمكن من فتح حساب عن بعد، ولكن هناك العديد من الشروط الأساسية التي يجب أن يتم استيفاؤها أولًا مثل وجود بطاقة هُوِيَّة وطنية أو إقامة سارية وألّا يقل العمر عن 154 عامًا، وغيرهم من الشروط الأخرى الرئيسة.

ثم أن فتح حساب الراجحي عن طريق الجوال أو الويب يُساعد في إتمام إجراءات فتح الحساب بسهولة سواء للمواطن السعودي أو المقيم من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والسريعة عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي سواء باستخدام الويب أو من خلال تطبيق الراجحي الرسمي المتوفر على أنظمة التشغيل الخاصة بالأجهزة الجوالة بمختلف أنواعها، ويمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال اتباع المعلومات المذكورة عبر الفقرات التالية بموقع ثقفني.

الخدمات الإلكترونية مصرف الراجحي السعودي

يُعد مَصْرِف الراجحي أحد أهم المصارف الأكثر تداولًا وأعلى نسبة من العملاء سواء مواطنين أو مقيمين داخل المملكة، ولا سيما أنه ذو قدر غير عادي من الخبرة الطويلة فيما يخص الخِدْمَات المصرفية والاستثمار والقروض الإسلامية بتسهيات منح القرض المتعددة وخدمات مباشر الأفراد أيضًا وغيرهم ، وفي المدّة الأخيرة قام المصرف بتوفير عدد هائل من الخِدْمَات الإلكترونية التي يُمكن الحصول عليها بسهولة عبر الإنترنت وتطبيقات الجوال، وتحدر الإشارة إلى أن مَصْرِف الراجحي دائمًا ما يُعلن عَن توفر وظائف بنك الراجحي بشهادة الثانوية أو البكالوريوس شاغرة باعتباره مؤسسة عمل وخدمات متكاملة داخل المملكة والمنطقة بِرُمَّتها.

فتح حساب الراجحي عن طريق الجوال

تم توضيح كيفية فتح حساب في مَصْرِف الراجحي عن طريق الجوال كما يلي:

يجب تنزيل تطبيق الراجحي على الهاتف الجوال سواء من جلال متجر google play لهواتف الأندرويد، أو متجر أب ستور App Store لأجهزة الأيفون.

فتح التطبيق، وتسجيل الدخول بالاعتماد على بيانات حساب المستخدم عبر برنامج أبشر الأفراد التابع إلى وزارة الداخلية السُّعُودية.

الضغط على (فتح حساب)، ثم البَدْء في إدخال البيانات الأساسية المطلوبة مثل رَقَم ونوع الهُوِيَّة، الجنسية، الاسم، بيانات الاتصال، وقيمة الدخل الشهري، وغيرهم.

الضغط على تأكيد البيانات، وهنا سوف يتم فح الحساب عبر المصرف بنجاح.

ولا بد أن يكون هناك اتصال مع أحد شبكات الانترنت على الهاتف المحمول الجوال سواء عبر بيانات الهاتف أو عبر أي من شبكات الواي فاي ؛ لكي يكون في مقدور العميل إنهاء جميع خطوات انشاء حساب جديد في مصرف الراجحي عبر الجوال بشكل كامل وصحيح.

شروط فتح حساب الراجحي عن طريق الجوال

حتى يتمكن المستخدم سواء مواطن أو مقيم من فتح حساب مَصْرِف الراجحي عن طريق الجوال يجب الالتزام بهذه الشروط:

وجود حساب مفعل على نظام أبشر التابع إلى وزارة الداخلية السُّعُودية.

لا بد أن تكون بطاقة الهُوِيَّة الوطنية للمواطن أو بطاقة الإقامة للمقيم سارية.

أن يكون العميل قد تجاوز ال 18 سنة وأن يتمتع بالقوى العقلية التامة.

وجود رَقَم هاتف جوال باسم العميل مُسجل لدى أحد شركات مزودي خِدْمَات الجوال داخل المملكة.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة من أجل استكمال إجراءات فتح الحساب عبر الجوال بسهولة.

لا يتم إصدار دفتر شيكات إلا بعد التوقيع رسميًا في أحد فروع مَصْرِف الراجحي داخل المملكة.

توفر الأهلية الكاملة في المستخدم والتي تؤهله إلى إنشاء حساب خاص سواء في بنك الراجحي أو في أي بنك آخر.

فتح حساب الراجحي عن طريق الإنترنت

يُمكن عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي أيضًا فتح حساب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي بموقع الراجحي صفحة فتح حساب جديد التالية: https://eservice.alrajhibank.com.sa/AOW/ar/Wizard/Index

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم إدخال البيانات المطلوبة وأهمها الاسم، نوع الهُوِيَّة، رقم الهُوِيَّة، قيمة الدخل في كل شهر، البريد الإلكتروني، الجوال، والضغط بعد ذلك على التالي كما يظهر في الصورة التالية:

في الصفحة التالية، سوف تظهر العبارة الخاصة بإتمام فتح الحساب الجديد، وهنا يجب إدخال المزيد من البيانات مثل بيانات الاتصال وبعض المعومات الخاصة بالبيانات المالية، وغيرهم.

يجب إدخال كافة البيانات وتأكيدها من أجل التمكن من استكمال فتح حساب مَصْرِف الراجحي عبر الويب بنجاح.

في نهاية هذا الموضوع ؛ و بعد توضيح طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق الجوال والانترنت ؛ تُجدر الإشارة إلى أن مصرف الراجحي كان ولا يزال هو أفضل بنك خدمات مالية مصرفية وبنكية داخل المملكة العربية السعودية بأكملها ؛ ولا سيما أنه يحرص دائما على توفير أفضل الخدمات للعملاء وبشكل مستمر لكي يلاقي دائما رغبة واهتمام هؤلاء العملاء سواء عبر ادخال احدث التقنيات في تقديم الخدمات أو العروض الأكثر تميزا.