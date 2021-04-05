سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 5 / 4 / 2021 بالريال السعودي والدولار الامريكي

سعر الذهب في السعودية اليوم، تختلف أسعار الذهب من يوم لآخر في المملكة العربية السعودية، ولكنه الآن يشهد حالة من الاستقرار الوقتي بعدما ارتفع في الأيام الماضية، وبعد ارتفاع أسعاره في السنوات الماضية بشكل كبير وأصبح الكثير غير قادرا على شراؤه، مما جعل المصانع تقوم بتصنيع بعض الحلي الذهبية ولكن بعيار 14 و 12 وأطلقوا عليها الذهب الاقتصادي، وسوف نتعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الموافق الخامس من أبريل 2021.

سعر الذهب اليوم 5/4/2021 في المملكة العربية السعودية

صرحت هيئة السوق والمال عن سعر الذهب في السعودية اليوم وهو:

سعر عيار 24 في الذهب اليوم: 208.77 ريال سعودي، أي ما يعادل 55.76 دولار أمريكي.

سعر عيار 22 في الذهب اليوم: 191.83 ريال سعودي، أي ما يعادل 51.03 دولار أمريكي.

سعر عيار 21 في الذهب اليوم: 182.68 ريال سعودي، أي ما يعادل 48.71 دولار أمريكي.

سعر عيار 18 في الذهب اليوم: 156.58ريال سعودي، أي ما يعادل 41.75 دولار أمريكي.

سعر عيار 14 في الذهب اليوم: 121.79 ريال سعودي، أي ما يعادل 32.47 دولار أمريكي.

سعر عيار 12 في الذهب اليوم: 104.39 ريال سعودي، أي ما يعادل 27.83 دولار أمريكي.

بينما يبلغ سعر اوقية الذهب اليوم: 6.493 ريال سعودي، أي ما يعادل 1.731 دولار أمريكي.

وسعر جنيه الذهب اليوم: 1.461ريال سعودي، أي ما يعادل 389.69 دولار أمريكي.

بينما وصلت قيمة كيلو الذهب اليوم: 208.775 ريال سعودي، أي ما يعادل 55.669 دولار أمريكي.

سوق الذهب في السعودية

تختلف أسعار الذهب من حين لآخر ولكن في تلك الأيام تتزايد حالة القلق حول سعره، ويرجع ذلك حول بداية مشروع القانون الأمريكي التحفيزي الجديد، لذلك يوجد احتمالية لارتفاع التضخم في الفترة المقبلة، كما سيرتفع سعر الدولار وذلك بسبب ارتفاع عائد السندات الأمريكية، لذا يتراجع المشترون عن شراء الذهب في تلك الآونة.