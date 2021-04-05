التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة وخطوات وشروط الحصول على المساعدة الإنسانية

التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة، يساعد التسجيل في منحه و مساعدات الوليد بن طلال الخيرية على تقديم سكن مميز وملائم لفئة محدودي الدخل من المواطنين الذين لا يوجد لديهم الدخل الكافي من أجل توفير متطلبات الحياة .

التسجيل بموقع الوليد بن طلال للفوز بالسكن والسيارة

يتم تسجيل الدخول على موقع الوليد بن طلال من خلال إتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

الدخول أولاً على الموقع الخاص بمؤسسة الوليد الخيرية.

على المستخدم أن يقوم بالضغط على كلمة تسجيل جديد عند ظهور ذلك الخيار على الشاشة.

تعبئة البيانات الخاصة بالمستخدم مثل الاسم رباعي والبريد الإلكتروني، إدخال رقم الهاتف المحمول، ورقم الهوية الوطنية الخاصة به، ثم التأكيد على البريد الإلكتروني وكلمة المرور والتأكيد عليها مرة اخرى.

يقوم المستخدم بعمل الخطوة الأخيرة وهي الضغط على تسجيل الدخول ومن ثم يقوم بتفعيل الحساب الخاص به في المؤسسة.

شروط التسجيل في إسكان مؤسسة الوليد

قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بوضع عدد من الشروط الرئيسة من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول في برنامج الإسكان المقدم من المؤسسة ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

ألا يزيد دخل عائل الأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

لا يجوز للمستفيد أن يقوم بتأجير الوحدة السكنية أو بيعها.

لابد وأن يكون المستفيد لا يمتلك أي وحدة سكنية.

على المستفيد أن يكون ممن لا تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان والشروط البنكية الخاصة بعملية الإقراض.

في حالة وفاة عائل الأسرة يمكن توريثها لأبنائه.

تقوم الجمعيات الخاصة بالإشراف والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة بتقييم مدى تطابق شروط المؤسسة على المستفيد ومتابعة كافة مراحل التسكين.

شروط الحصول على سيارة من مؤسسة الوليد للمساعدات الخيرية

يجب توافر شروط الحصول على سيارة مؤسسة الوليد التالية وهي كما يلي:

على المستفيد أن لا يكون لديه وسيلة نقل اخرى.

لا يزيد دخل المستفيد عن 3000 آلاف ريال سعودي.

على المستفيد عدم التقدم بطلب سيارة غير مرة واحدة فقط حتى يمكنه الاستفادة من البرنامج الخاص بالسيارات.

أولاً البحث من خلال محركات البحث عن موقع الوليد للإنسانية .

بعد ذلك يكتب الشخص المتقدم اسمه رباعي .

ثم يسجل المواطن المتقدم للمساعد اسمه على توتير .

ثم بعد ذلك يسجل المتقدم للمساعدة رقم الهاتف الخاص به ويسجل الرمز الضوئي الذي يظهر له على الموقع .

ثم تضغط على كلمة تسجيل الطلب .

وبعد ذلك ينتظر التقدم الرد من المؤسسة بنجاح التسجيل وفحص الطلب .

هناك طريقة أخرى للحصول على منح مساعدة الوليد بن طلال الخيرية

في النهاية نكون وضحنا طريقة التسجيل في منحه و مساعدات الوليد بن طلال الخيرية، بالإضافة إلى شروط الحصول على إسكان وسيارة من المؤسسة.