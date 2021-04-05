أخبار اليمن : العدلة يلتقى نائب رئيس المؤتمر في بريطانيا

العدلة يلتقى نائب رئيس المؤتمر في بريطانياالتقى عضو اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي العام رئيس الدائرة السياسية، عبده مهدي العدلة صباح اليوم بصنعاء، نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية عبد القادر الخنشلي، رئيس الجالية اليمنية في مدينة ليفربول.وقد إطلع رئيس الدائرة السياسية على أوضاع أبناء الجالية اليمنية في بريطانيا، في ظل الحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد -19 .وثمن رئيس الدائرة السياسية جهود قيادة وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام في المملكة المتحدة البريطانية ومواقفهم مع الوطن ضد العدوان من خلال عرض الجانب الإنساني الناتج عن الحرب والعدوان على الشعب اليمني للمنظمات الإنسانية في بريطانيا .

وفي اللقاء أكد رئيس الدائرة السياسية حرص قيادة المؤتمر الشعبي العام على وحدة صف قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي في الخارج لمواجهة العدوان الغاشم على بلادنا منذ ست سنوات , والدعوة إلى وقف الحرب وفك الحصار والعودة إلى الحوار من أجل السلام الشامل .

مؤكدا أن مواقف المؤتمر الشعبي العام و توجهاته السياسية واضحة وموحدة وهي التي تصدر من الأمانة العامة للمؤتمر وقيادته برئاسة الأستاذ المناضل / صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

حضر اللقاء عادل العوامي مدير مكتب رئيس الدائرة السياسية، و محمد الجبوبي رئيس قسم البناء التنظيمي في الدائرة التنظيمية .

