خارجية أمريكا تؤكد أهمية تخفيف التوتر الحدودى بين السودان وإثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وبحث بلينكن مع رئيس وزراء السودان، الدكتور عبدالله حمدوك، دعم واشنطن للإصلاحات فى السودان، فضلا عن مفاوضات سد النهضة، وأكد أهمية تخفيف التوتر الحدودى بين السودان وإثيوبيا، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

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