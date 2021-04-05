فيديو.. شخص يطلق النار على طليقته فى العراق بسبب 100 دولار

جدة - نرمين السيد - هز العراق، على مدار الأيام الماضية، حادث مروع، حيث أقدم رجل على إطلاق النار على طليقته فى مدينة البصرة جنوب العراق، بسبب رفضها الموافقة على تخفيض نفقة ابنتهما البالغة 100 دولار،





وتعرضت سيدة عراقية، لإطلاق نار من قبل طليقها، أمام مرأى ابنتهما الصغيرة فى مدينة البصرة، وذلك بسبب عدم استجابتها لطلبه، وهو تخفيض مبلغ النفقة الذى تحصل عليه منه شهريا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وبقرار من المحكمة، حصلت طليقته على مبلغ نفقة شهرى بلغ 150 ألف دينار، أو ما يعادل 100 دولار أمريكى، ولكنه طالبها بتخفيضه إلى 75 ألفا.

وبعد رفض طليقته تخفيض مبلغ النفقة، قام بالاعتداء عليها بالسلاح، مطلقا عدة طلقات نارية نحوها، ما تسبب فى إصابة السيدة فى قدمها إصابات بليغة .

وقد تحدثت السيدة المعتدى عليها لوسائل الإعلام، مؤكدة أنها لا تستطيع الرضوخ لطلب طليقها بتخفيض مبلغ نفقة ابنتهما للنصف، كون المبلغ كاملا لا يكفى لتلبية حاجات الطفلة كما يجب، فما بالك بنصفه مطالبة الجهات الحكومية والأمنية إنصافها، ومعاقبة المعتدى على فعلته الشنيعة، التى قالت إنها لم تكن تتوقعها.

وانتشر فيديو الاعتداء داخل العراق وخارجه بشكل واسع، الأمر الذى أثار تعاطف الناس مع السيدة المعتدى عليها بوحشية، أصدرت وزارة الداخلية العراقية توضيحا حول الواقعة، جاء فيه: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعى مقطعا فيديويا لشخص يقوم بإطلاق النار على طليقته داخل إحدى المنازل فى محافظة البصرة. ونود أن نبين انه بتاريخ 21/3/2021 ورد إخبار إلى مركز شرطة المعقل بتعرض مواطنة إلى إطلاق نار من قبل طليقها الهارب بسبب مشاكل شخصية".

وقامت شرطة المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد أن جرى تسجيل دعوى قضائية ضده وإصدار أمر قبض بحقه.

وأوضحت أنه تم التحرى فى منزله، وهو حاليا مطارد، حيث استنفرت شرطة البصرة كل الإمكانيات والجهود بغية القبض عليه وإحالته إلى القضاء، حسب بيان السلطات العراقية.