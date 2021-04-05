الخارجية الأمريكية: الأردن شريك استراتيجى.. وندعم الملك عبدالله بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الأدرن شريك استراتيجى للولايات المتحدة، ونحن نقدر هذه العلاقة بشكل كبير"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
وأضافت الوزارة، لقد اتصلنا بشركائنا الأردنيين ولكننا نترك التحدث عما يجرى لديهم، ونقدر رؤية الملك عبدالله الثانى الذى يحظى بدعمنا، فالأردن كان شريكا فى المساعدة لحل الأزمات الإقليمية ونحن نقدر ذلك.
جاء ذلك عقب إعلان السلطات الأردنية إلقاء القبض على مسؤولين بارزين سابقين، على خلفية "مؤامرة" للإطاحة بالعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.
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