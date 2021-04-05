قبل رمضان استلم قرض شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل

ننشر تفاصيل قرض شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل. إذا كنت بحاجة إلى اقتراض الكثير من المال ، فقد يكون من الصعب العثور على مصرف يناسب احتياجاتك وعلى استعداد لتقديم الأموال بسعر فائدة معقول. في حين أن العديد من المؤسسات المالية تقدم قروضًا شخصية تصل إلى 3,000,000 ريال سعودي ، فإن أكثر البنوك السعودية تقدم قروضًا أقل تصل إلى 100000 ريال بدون تحويل راتب. علاوة على ذلك ، فإن المتقدمين المؤهلين هم فقط المؤهلون للحصول على هذه القروض الأكبر والأكثر خطورة.

قبل التقدم بطلب للحصول على قرض بقيمة 100000 دولار ، تأكد من فهم شروط ومتطلبات التأهيل للقرض الشخصي وإجراءات التقديم ومقدمي الخدمات. سنكون صادقين تماماً معك في هذه النصائح. لذا نطلب منك قراءة كافة النصائح حتى تكون أكثر دراية واصراراً على تحقيقك أحلامك باستلام مبالغ القرض الشخصي.

كيف تتأهل للحصول على قرض شخصي بقيمة 100,000 ريال؟

للتأهل للحصول على قرض شخصي بقيمة 100,000 ريال سعودي ، تأكد من أن لديك ملف تعريف ائتماني قوي ويقدم مستوى منخفضًا من المخاطر للمُقرض. بشكل عام ، المتقدم المؤهل للحصول على قرض كبير لديه درجة ائتمان لا تقل عن 720. ومع ذلك ، فإن المقترضين المحتملين الذين حصلوا على درجة 750 أو أعلى هم أكثر عرضة للتأهل للحصول على أفضل أسعار الفائدة وأعلى المبالغ.

يجب على المتقدمين المؤهلين أيضًا إثبات عمل مستقر ودخل كبير بما يكفي لتغطية مدفوعات القروض وخدمات سداد الديون الأخرى بشكل مريح. سينظر البنك في دخلك عند تحديد ما إذا كنت مؤهلاً أم لا ، كما يُحدد البنك عدة شروط

كيفية الحصول على قرض شخصي بقيمة 100,000 ريال

إذا كنت بحاجة إلى قرض شخصي بقيمة 100000 ريال، خذ وقتًا للحصول على درجة الائتمان الخاصة بك وقيم المصارف والشركات الأكثر تنافسية. نحن نرشح لك الاستثمار للحصول على مائة ألف ريال للسعوديين والمتقاعدين والمقيمين بدون كفيل. اتبع هذه الخطوات للبدء:

1. تحقق من نقاط الائتمان الخاصة بك

عادة ما يكون التأهل للقروض الكبيرة أكثر صعوبة من تلك ذات الحدود الأصغر. للتأهل للحصول على قرض شخصي بقيمة 100000 ريال ، يجب أن تحصل على 720 درجة على الأقل ، على الرغم من أن درجة 750 أو أعلى تعتبر مثالية. قبل التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي كبير ، تحقق من درجة الائتمان الخاصة بك حتى تعرف شروط القرض التي من المحتمل أن تكون مؤهلاً لها.

إذا لم تكن درجاتك عالية كما تريد – ولم تكن بحاجة إلى قرض على الفور – فاخذ وقتًا لتحسين درجة الائتمان الخاصة بك قبل التقديم مع المُقرض. تختلف أسرع طريقة لتكوين ائتمان لكل مقترض ، ولكن يمكنك البدء بمراجعة تقرير الائتمان الخاص بك من خلال منصة سمة للتأكد من دقته والإبلاغ عن أي أخطاء.

2. قارن بين المقرضين وأسعار الفائدة

بينما تقدم العديد من المؤسسات المالية قروضًا تصل إلى 50000 ريال ، لا يقدم جميع المقرضين قروضًا بقيمة 100000 ريال. لذلك ، عند بحثك طويلا للحصول على تمويل شخصي 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو بتحويله ، أو البحث عن المقرضين ، أو قراءة المزيد في هذه المقالة ، لتحديد من هم على استعداد لتقديم ما تحتاجه. قارن بين كل مصرف بناءً على نطاق أسعار الفائدة المتاحة ومتطلبات التأهيل وما إذا كانت هناك رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى.

يقدم العديد من المقرضين عبر الإنترنت عملية تأهيل مسبقة تتيح للمقترضين المحتملين معرفة سعر الفائدة والشروط التي سيكونون مؤهلين لها فقط باستخدام فحص ائتماني بسيط، والذي ليس له أي تأثير على درجاتك في سجل الائتمان. في حين لا يسمح جميع كبار المقرضين للمقترضين المحتملين بالتأهل المسبق ، إلا أنه يمكن أن يساعدك في المقارنة بين المقرضين للعثور على العروض الأكثر جاذبية.

3. اجمع الوثائق المطلوبة

قبل التقدم بطلب للحصول على قرض ، قم بتجميع المستندات المطلوبة التي ستحتاجها لإكمال طلبك. سيؤدي هذا إلى تقليل الوقت المستغرق لإعداد طلبك وتسهيل عملية تقييم جدارتك الائتمانية للبنك. تتضمن بعض المستندات الأكثر شيوعًا المطلوبة لطلب القرض الشخصي ما يلي:

إثبات الهوية ، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر أو شهادة الميلاد

التحقق من العمل والدخل ، بما في ذلك قوائم الرواتب والإقرارات الضريبية

إثبات العنوان كما يتضح من فاتورة خدمات أو إثبات تأمين أو عقد إيجار أو عقد إيجار أو بطاقة تسجيل ناخب

4. التقديم عبر الإنترنت أو شخصيًا

بمجرد العثور على البنك الذي يقدم قروضًا كبيرة بأسعار تنافسية ، ابدأ عملية التقديم الرسمية. يقدم المقرضون عبر الإنترنت عادةً تطبيقًا مبسطًا عبر الإنترنت ؛ ومع ذلك ، قد يحتاج ممثل خدمة العملاء إلى الاتصال بك للحصول على معلومات إضافية قبل إنهاء طلبك. قد تطلب البنوك والشركات الآخرون – خاصة البنوك التقليدية – من العملاء تقديم طلب شخصيًا في أحد الفروع المحلية.

5. سداد القرض الخاص بك

بعد أن يُسلّمك البنك أموال قرضك ، فأنت مسؤول عن سداد أقساط شهرية في الوقت المحدد. لضمان عدم تفويت أي مدفوعات ، قم بإعداد الدفع التلقائي من خلال بوابة الدفع عبر الإنترنت للمقرض. تأكد من فهمك للمتطلبات قبل موعد استحقاق الدفعة الأولى.

من أين تحصل على قروض شخصية كبيرة

سنقدم أفضل مكان لبدء البحث عن قرض شخصي كبير. هذا البنك يقدم عمليات تقديم وموافقة أكثر بساطة ، إنه غالبًا ما يقرض مبالغ كبيرة أكثر من منافسيه. ومع ذلك ، إذا كانت لديك علاقة مع مؤسسة مالية محلية ، فمن المفيد الاستفسار عن مدى توفر القروض الشخصية الكبيرة. ومع ذلك ، فإننا قد قدمنا من قبل طريقة جيدة للتقديم على قروض شخصية للمُفلسين وتصل هذه المبالغ الى 3 مليون ريال سعودي بدون تحويل راتب. ومع ذلك ، لا نطلب منك الوثوق 100% أنه سيتم قبول طلبك ، هذا قائم على محاولة تنفيذك للتعليمات المقدمة اليك من جانبنا.

ما هي الدفعات الشهرية على قرض بقيمة 100,000 ريال؟

ستختلف المدفوعات الشهرية لقرض بقيمة 100,000 ريال سعودي بناءً على معدل الفائدة ومدة القرض. ومع ذلك ، يمكنك بسهولة تحديد المدفوعات الشهرية للقرض باستخدام حاسبة التمويل الشخصي.

ضع في اعتبارك ، على سبيل المثال ، المواطن الذي يحصل على قرض بقيمة 100000 ريال بفائدة 10٪ وقرض مدته خمس سنوات (60 شهرًا). في هذه الحالة ، سيحصل المقترض على دفعة شهرية قدرها 2124.70 ريالاً سعودياً. بدلاً من ذلك ، إذا كان القرض قصير الأجل – لنقل ثلاث سنوات – فإن الدفعة الشهرية ستكون 3226.72 ريالاً سعودياً.

هل يمكنك الحصول على قرض بقيمة 100000 ريال بسبب سوء الائتمان؟

يمكن أن يمثل الحصول على قرض كبير بسوء الائتمان تحديًا لأن معظم المقرضين يترددون في تحمل مخاطر غير ضرورية. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان المقترضين المحتملين الذين يعانون من سوء الائتمان – أو ليس لديهم سجل ائتماني – الوصول إلى الأموال ، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يحصلوا على قرض بقيمة 100000 ريال.

تُقدم البنوك الذين لديها معايير اقتراض أقل صرامة وأولئك الذين يستخدمون بيانات بديلة عند تقييم التطبيقات قروضًا شخصية لسوء سجل الائتمان. غالبًا ما يأخذ هؤلاء المقرضون في الاعتبار عوامل أخرى مثل مدفوعات المرافق ومعلومات الحساب المصرفي. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن العديد من البنوك الذين تلبي احتياجات المقترضين الأقل تأهيلًا يحدون من مبالغ القروض ويفرضون معدلات فائدة أعلى.

قد يتمكن المقترضون أيضًا من الحصول على قرض شخصي مع سوء الائتمان عن طريق التعهد بضمانات. وهذا يقلل من المخاطر التي يتعرض لها المقرض ويمكن أن يساعد المقترضين الأقل جدارة ائتمانية الذين لا يزال لديهم دخل كاف لتغطية مدفوعات القروض وحقوق الملكية في الأصول – مثل المنزل – على التأهل.

لا ننصح الأشخاص بالتقديم على التمويل السكني حتي يستفيدوا من فترة سداد القرض الكبيرة للتمويلات العقارية ، قد يطلب البنك مستندات اثبات على نيتك لإنشاء عقار وقد يرفض البنك اعطاءك القرض ، وعلى ذلك قد يتأثر سجلك الائتماني بشكل كبير.

طرق أخرى للحصول على تمويل بقيمة 100،000 ريال

إذا لم يكن القرض الشخصي خيارًا ، فهناك طرق أخرى للحصول على تمويل بقيمة 100,000 ريال. هناك خيارات للأشخاص الذين لديهم حقوق ملكية في منازلهم أو العقارات الأخرى ، بما في ذلك: