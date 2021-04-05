تفعيل نت موبايلي كيفية تفعيل باقة موبايلي بطريقة سهلة دون أي رسوم أو تكاليف

شركة موبايلي من أشهر شركات خطوط الجوالات في المملكة العربية السعودية، وتطرح الشركة خدمة تفعيل نت موبايلي لكل عملائها على أرض المملكة العربية السعودية، ولمعرفة كيفية تفعيل الإنترنت أو الباقة التي رغب بها من العروض المقدمة من شركة موبايلي عليك باتباع الخطوات الآتية خطوة بخطوة، لكن يجب عليك أولا أن تكون قد حددت الباقة أو الشحنة التي ترغب بها على هذا الخط ويمكنك معرفة ذلك عبر زيارة الموقع الرسمي من هنا.

مميزات شركة موبايلي

تعتبر شركة موبايلي من أكبر شركات الخطوط الخاصة بالجوالات بالمملكة عالربية السعودية وتعتبر خدمة الإنترنت الخاصة بالشركة أفضل خدمة إنترنت بالمملكة العربية السعودية لذلك يتوجه العملاء لتفعيل نت موبايلي وباقات الإنترنت الخاصة بشركة موبايلي، وقد التحقت الشركة مؤخرا بركب الجيل الخامس لخدمات الإنترنت ومن المفترض إقدام الكثير من المتواجدين على أرض المملكة العربية السعودية القيام بتفعيل نت موبايلي بكثرة ومن المفترض من الشركة أيضا تقديم الكثير من العروض الخاصة بالإنترنت في الفترة القادمة.

تفعيل نت موبايلي من خدمة العملاء

يمكن أيضا لعميل شركة موبايلي في السعودية الاتصال بخدمة العملاء وتوضيح نوع الخدمة التي يرغب بها والاستفسار منهم بشكل مباشر وتتبع الخطوات واحدة تلو الأخرى من أجل الحصول على الباقة التي يرغب بها بسهولة دون أية مشاكل، ويمكن للعميل التوجه لأقرب فرع ثم القيام بإعلامهم بالخدمة المطلوبة.

تفعيل نت موبايلي للباقة الشهرية

يمكن للعميل الخاص بشركة موبايلي القيام بتفعيل باقة نت شهرية على خط شريحة الموبايل الخاصة به والباقات كالآتي:

باقة 500 ميجا بثمن 20 ريال سعودي وكود التفعيل 6090 وكود الإلغاء 6092.

باقة 1000 ميجا بثمن 30 ريال سعودي وكود التفعيل 6100 وكود الإلغاء6102.

باقة 2000 ميجا بثمن 50 ريال سعودي وكود التفعيل 7200 وكود الإلغاء 7202.

باقة 5000 ميجا بثمن 75 ريال سعودي وكود التفعيل 7300 وكود الإلغاء 7032.

باقة 10000 ميجا بثمن 95 ريال سعودي وكود التفعيل 7050 وكود الإلغاء 7052.

باقة 20000 ميجا بثمن 135 ريال سعودي وكود التفعيل 6300 وكود الإلغاء 6302.

باقة 100000 ميجا بثمن 160 ريال سعودي وكود التفعيل 7080 وكود الإلغاء 7082.

ويمكن للعميل اختيار الباقة التي تناسبه عن طريق إرسال كود التفعيل لرقم الدعم 1100 بدون رسوم أو تكاليف على العميل.

شحن سوا بسهولة وأرخص سعر.

تفعيل نت موبايلي للباقة اليومية

تطرح شركة موبايلي الباقة اليومية أيضا للراغبين بالحصول على إنترنت يومي فقط دون الاشتراك بالباقات الشهرة أو الأسبوعية، ويمكن للعميل تفعيل الباقة اليومية عن طريقة إرسال (أ يوم) ويتم خصم 24 ريال سعودي قيمة الباقة اليومية يتم خصمهم مباشرة بعد إرسال الرسالة ويكون العميل هو القادر على التجديد اليدوي فقط وليس التجديد التلقائي من قبل الشركة.

باقة النت الأسبوعية من موبايلي

يمكن للعميل أيضا اختيار خدمة الباقة الأسبوعية التي تطرحها شركة موبايلي عن طريق إرسال (أ أسبوع) للرقم 1100 وتكون قيمة الباقة الأسبوعية59 ريال يتم خصمهم مباشرة بعد إرسال الرسالة.

احصل على دخل إضافي عبر التداول الإسلامي مع بنك الراجحي

خدمات التسليف من شركة موبايلي

تطرح الشركة خدمات التسليف للعملاء في حالة احتياج العميل لاستخدام الإنترنت بشكل ضروري حيث يمكن للعميل الاستلاف من شريحة اتصال هاتفه والقيام بقضاء خدماته مع الدفع المؤخر للشركة.