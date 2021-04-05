التسجيل في مسابقة ساعة برمجة مدرستي تبرمج ماين كرافت المهام والتدريبات وطابعة الشهادة

مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي minecraft education ، التي تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم لجميع الطلبة والطالبات لكافة المراحل التعليمية المختلفة، وقد تعاونت مع شركة مايكروسوفت العالمية بهدف تحفيز ثقافة البرمجيات لكل الطلاب مع توظيف مهاراتهم التي تم اكتسابها عند تطوير العملية التعليمية والعمل على استوعاب مفهوم المعرفة الرقمية التي قد ساهمت بمجال التكنولوجيا والبرمجة بالمستوى الدولي والمحلي.

يجب على جميع الطلاب الذين أقبل على المشاركة بمسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي ولتسجيل الدخول بها للمرحلة الأولى لابد من اتباع عدة خطوات، ولكن يجب أن يتم تفعيل ساعة برمجة بمدارس التعليم العام بواسطة لغة البايثون التي توجد ببرنامج ماين كرافت ويتمكن من خلالها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور بالمشاركة بتلك البرنامج باتباع تلك الخطوات:

أولاً لابد من أن يتم الدخول للعبة ماين كرافت بعد أن يتم تحميليها وتنزيلها على أجهزتكم.

يتم التسجيل عن طريق إدخال بيانات منصة مدرستي وكتابة البريد الالكتروني مع كتابة كلمة المرور.

ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

تعتبر لعبة ماين كرافت واحدة من أهم الألعاب الالكترونية المفتوحة التي تساهم في تحفيز عملية الابداع والمشاركة بين عدد كبير من اللاعبين عن طريق تنفيذ بعض من المهام تتمثل في التالي:

مشاركة اللعبة مع الأصدقاء لكي تتم جميع مهام اللعبة.

القيام باختيار الشخصية التي تناسب اللاعب من الشخصيات التي توجد باللعبة.

العمل على توثيق كافة المشاركات وتطور الاعبين.

توفر اللعبة بيئة آمنة جداً.

تقوم بتقديم العديد من الأدوات المتوفرة لإتمام هذه اللعبة.

تجعل الاعبين يستفيدوا من ميزة المرشد الالكتروني الذي يتمكن من خلاله طلب المساعدة منه إذا لم يتواجد مشكلات خلال ممارسة اللعبة.

من الممكن أن يتم تثبيت هذه اللعبة لكي تساعد الطلاب الدخول إلى مسابقة مدرستي تبرمج عن طريق الالتزام بتنفيذ الخطوات التالية: