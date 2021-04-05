شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي 1442 وكيفية الحصول على التمويل

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي، يهتم دائما بنك الراجحي بتقديم أفضل البرامج التمويلية لجميع العملاء داخل المملكة السعودية بالإضافة إلى أن المقيمين داخل المملكة يستفيدون من العروض والخدمات المقدمة من بنك الراجحي حيث يهتم بشكل دائم إلى تقوية الاقتصاد داخل البلاد، وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة أهم الشروط الخاصة بالتمويل من بنك الراجحي بجانب أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال المقال اليوم أهم شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي بالتفصيل.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي

يمكنكم الحصول على التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي بعد توافر بعض الشروط الهامة وهي كالآتي:

أولا ينبغي الحصول على موافقة رسمية من بنك الراجحي لكي تتمكن من الاستفادة من التمويل الشخصي، وأن يكون الحد الأدنى هو 2000 ريال السعودي.

يجب ألا تقل مدة الخدمة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام عن 30 يوما وألا يتعدى عمر هذا المستفيد عن 60 عام، وذلك يكون في نهاية آخر قسط شهري يقوم بسداد لبنك الراجحي.

مميزات التمويل الشخصي بنك الراجحي

من أهم المميزات التي يقدمها بنك الراجحي للتمويل الشخصي من أن معدل النسبة السنوية تبدأ من 1. 15 % بينما يتم الحصول على التمويل دون دفع أي رسوم إدارية مع أنه يقوم بتحديد للمستفيد فترة السداد تصل إلى 60 شهراً ويتم تحقيق هامش ربح تنافس.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي الراجحي

الحصول على التمويل الشخصي الراجحي، أولا يتم تسجيل الدخول بشكل رسمي عبر بنك الراجحي عبر الإنترنت وإضافة البيانات المطلوبة والتي تشمل الاسم والجنسية والعمر والجنس وتضيفهم الهوية أو يمكنك إضافتها كم الإقامة والإجابة على جميع الأسئلة الموجودة أمام.

بعد ذلك تقوم بتحديد نسبة الربح وتحدي إذا كنت من القطاع الخاص أو الحكومي وتضيف بيانات الاتصال مثل رقم الجلوس الجوال والبريد الإلكتروني يوم والمنطقة والوقت المناسب للاتصال ثم الضغط على كلمة إرسال وبالتالي سوف يتم مراجعة طلبك من قبل البنك ويتم الرد عليك عند الموافقة على الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي.