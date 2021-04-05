تصاريح أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا رمضان 2021

تصاريح أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا لضيوف الرحمن؛ حيث اعتاد المسلمون في أنحاء العالم على أداء مناسك العمرة في شهر رمضان الكريم؛ حيث أنه تعدل حجة كما قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد انتشار فيروس كورونا أصبح هناك شروط تصريح العمرة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة زوار المسجد الحرام.

تصاريح أداء العمرة عبر تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا

مع تزامن حلول شهر رمضان الكريم حرصت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على منح تصاريح أداء العمرة رمضان 2021 مع تحديد شروط تصريح العمرة، فعمدت إلى زيادة الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام؛ وذلك بهدف تلبية رغبات ضيوف الرحمن، والحفاظ على سلامة الزوار من مخاطر انتشار الفيروس، وقد أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

يحصل المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا على تصريح العمرة رمضان 2021، والصلاة في بيت الله الحرام، بالإضافة إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، ولكن بعد الحصول على لقاح كورونا، فيتم منح تصريح العمرة للمواطن الذي حصل على جرعتين من لقاح كورونا، أو الحاصلين على اللقاح منذ 14 يوم، أو المتعافين من الإصابة بالفيروس بعد الحصول على اللقاح، وذلك عبر تطبيق توكلنا.

يتم حجز تصريح العمرة وأداء الصلاة من خلال تطبيق اعتمرنا، وتطبيق توكلنا؛ لبيان حالة المواطن من لقاح كورونا، ويقوم المواطن بتحديد المدة الزمنية بما يتفق مع قدرة الطاقة التشغيلية على تطبيق الإجراءات الوقائية.

يستخدم المواطن حسابه الشخصي في تطبيق توكلنا من أجل التحقق من صلاحية تصريح العمرة.

شروط تصريح العمرة رمضان 2021

شددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام ضيوف الرحمن بالإجراءات الاحترازية التي تقيهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، كما أكدت أن حجز تصاريح أداء العمرة سيكون من خلال تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا فقط، وأنه لا يوجد موقع آخر يتم من خلاله حجز تصريح العمرة.